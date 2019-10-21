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РИА Новости
Саммит и Экономический форум Россия – Африка

Путин и ас-Сиси обсудят возобновление чартерных перевозок, заявил Ушаков

16:36 21.10.2019 (обновлено: 16:41 21.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Арабской Республики Египет Абдель Фаттах ас-Сиси
Президент РФ Владимир Путин и президент Арабской Республики Египет Абдель Фаттах ас-Сиси
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и лидер Египта Абдель Фаттах ас-Сиси на переговорах в Сочи будут обсуждать возможность возобновления чартерного авиасообщения между странами, сообщил помощник президента Юрий Ушаков.
"Несомненно, эта тема будет обсуждаться. Она обсуждалась и в ходе предыдущей встречи, там были даны даже некоторые поручения в данном контексте. И мы готовимся к этому обсуждению", - сказал Ушаков журналистам в ответ на вопрос, будет ли в ходе российско-египетских переговоров обсуждаться возможность возобновления чартерного авиасообщения с Египтом.
"Мы пригласили специально на беседу с Сиси нашего министра транспорта, он выскажет свои соображения, и египтяне расскажут о том, что делается, и что они собираются делать для того, чтобы авиарейсы были возобновлены в полном объёме", — добавил помощник президента.
В Сочи 23-24 октября пройдут первый саммит Россия-Африка и экономический форум. На него приглашены руководители всех государств континента, почти 50 из них уже подтвердили свое участие. Председательствовать на саммите будут президенты России Владимир Путин и Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, который в 2019 году также временно возглавляет Африканский союз.
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Саммит и Экономический форум Россия – АфрикаТуризмтуристыНовости - ТуризмАбдель Фаттах ас-СисиЮрий УшаковВладимир ПутинСочиРоссияЕгипет
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