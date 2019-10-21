Путин 23 октября проведет завтрак с главами региональных организаций Африки

Президент РФ Владимир Путин во время посещения Всероссийского государственного института кинематографии имени С. А. Герасимова

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси 23 октября проведут рабочий завтрак с главами ведущих региональных организаций Африки, сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.

"Путин и Сиси проведут рабочий завтрак с участием руководителей ведущих региональных организаций", - сказал он.

Ушаков уточнил, что на саммит были приглашены руководители Африканского союза, Сообщества развития Юга Африки, Экономического сообщества западноафриканских государств, Восточноафриканского сообщества, Экономического сообщества стран Центральной Африки, Союза арабского Магриба, Сахельской пятерки, Африканского экспортно-импортного банка.

"Будут присутствовать и главы государств, которые возглавляют эти региональные организации, и руководители их исполнительных структур", - добавил он.