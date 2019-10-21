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РИА Новости
Саммит и Экономический форум Россия – Африка

Путин 23 октября проведет завтрак с главами региональных организаций Африки

16:35 21.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время посещения Всероссийского государственного института кинематографии имени С. А. Герасимова
Президент РФ Владимир Путин во время посещения Всероссийского государственного института кинематографии имени С. А. Герасимова
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси 23 октября проведут рабочий завтрак с главами ведущих региональных организаций Африки, сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.
"Путин и Сиси проведут рабочий завтрак с участием руководителей ведущих региональных организаций", - сказал он.
Ушаков уточнил, что на саммит были приглашены руководители Африканского союза, Сообщества развития Юга Африки, Экономического сообщества западноафриканских государств, Восточноафриканского сообщества, Экономического сообщества стран Центральной Африки, Союза арабского Магриба, Сахельской пятерки, Африканского экспортно-импортного банка.
"Будут присутствовать и главы государств, которые возглавляют эти региональные организации, и руководители их исполнительных структур", - добавил он.
Президент РФ Владимир Путин и президент Арабской Республики Египет Абдель Фаттах ас-Сиси
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"Ключевая тема этого ланча, рабочего завтрака – это обсудить перспективы сотрудничества этих крупнейших региональных организаций, африканских государств с нашим Евразийским экономическим союзом, с этой идеей выступил наш ЕврАзЭС", - сказал он.
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Саммит и Экономический форум Россия – АфрикаАбдель Фаттах ас-СисиЕвразийский экономический союзЮрий УшаковВладимир ПутинРоссияЕгипетВ мире
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