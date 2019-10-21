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РИА Новости

Ушаков оценил перспективы проведения саммита в "нормандском формате"

16:34 21.10.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПомощник президента РФ Юрий Ушаков
Помощник президента РФ Юрий Ушаков
© РИА Новости / Илья Питалев
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Помощник президента РФ Юрий Ушаков . Архивное фото
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Продвижения по подготовке нормандского саммита по Украине пока нет, из Киева поступают противоречивые сигналы, сказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Что касается Украины, нас несколько беспокоит ситуация, которая создалась после того, как определенную работу провели политические советники лидеров "нормандского формата" между собой, потом их договоренности были закреплены решениям Контактной группы в Минске, в частности, был подписан согласованный текст "формулы Штайнмайера", одобрен план-график разведения на двух участках линии соприкосновения - у населённых пунктов Золотое и Петровское. После этого начали поступать весьма противоречивые сигналы из Киева", - сказал Ушаков на брифинге.
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Он отметил, что "украинские националисты из добровольческих батальонов "Азов", "Айдар" и "Донбасс" прибыли к Золотому и Петровскому и предприняли все усилия, чтобы не допустить разведения". Ушаков также напомнил о "противоречивых, неконструктивных заявлениях пресс-секретаря Кучмы по итогам работы контактной группы, и невнятице, которая исходит от других официальных представителей Киева, в том числе самого (президента Украины Владимира) Зеленского".
"Сейчас особого продвижения в контексте подготовки запланированной встречи в верхах "нормандского формата" не наблюдается. Хотя желание провести такую встречу у всех сторон имеется, но наша позиция всем известна - мы хотим, чтобы новый саммит был тщательно подготовлен. В том числе, чтобы был заранее согласован проект предстоящих итоговых решений и чтобы на этом саммите были намечены дополнительные шаги по реализации минских договорённостей, а не зафиксировано желание Киева пересмотреть положения минского комплекса мер. Мы готовы проводить саммит, но нужно его тщательно готовить", - добавил Ушаков.
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