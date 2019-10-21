Ушаков оценил перспективы проведения саммита в "нормандском формате"

"Сейчас особого продвижения в контексте подготовки запланированной встречи в верхах "нормандского формата" не наблюдается. Хотя желание провести такую встречу у всех сторон имеется, но наша позиция всем известна - мы хотим, чтобы новый саммит был тщательно подготовлен. В том числе, чтобы был заранее согласован проект предстоящих итоговых решений и чтобы на этом саммите были намечены дополнительные шаги по реализации минских договорённостей, а не зафиксировано желание Киева пересмотреть положения минского комплекса мер. Мы готовы проводить саммит, но нужно его тщательно готовить", - добавил Ушаков.