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РИА Новости
Саммит и Экономический форум Россия – Африка

Путин и ас-Сиси проведут двустороннюю встречу 23 октября

16:33 21.10.2019
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Арабской Республики Египет Абдель Фаттах ас-Сиси
Президент РФ Владимир Путин и президент Арабской Республики Египет Абдель Фаттах ас-Сиси
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Президент РФ Владимир Путин и президент Арабской Республики Египет Абдель Фаттах ас-Сиси. Архивное фото
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси проведут двустороннюю встречу 23 октября на полях саммита Россия-Африка, который пройдет в Сочи 23-24 октября, а затем выступят на бизнес-форуме, сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.
"Путин и Сиси выступят в 11 часов на этом форуме, после того как в 10 часов они проведут двустороннюю встречу", - сказал он.
Ушаков отметил, что в ходе встречи лидеры планируют обсудить взаимодействие в торгово-экономической сфере, также планируется обмен мнениями по актуальной международной проблематике с акцентом на ситуацию в регионе Ближнего Востока и Северной Африки.
МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.
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Саммит и Экономический форум Россия – АфрикаЮрий УшаковВладимир ПутинРоссияЕгипетВ мире
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