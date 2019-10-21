Путин и ас-Сиси проведут двустороннюю встречу 23 октября

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси проведут двустороннюю встречу 23 октября на полях саммита Россия-Африка, который пройдет в Сочи 23-24 октября, а затем выступят на бизнес-форуме, сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.

"Путин и Сиси выступят в 11 часов на этом форуме, после того как в 10 часов они проведут двустороннюю встречу", - сказал он.

Ушаков отметил, что в ходе встречи лидеры планируют обсудить взаимодействие в торгово-экономической сфере, также планируется обмен мнениями по актуальной международной проблематике с акцентом на ситуацию в регионе Ближнего Востока и Северной Африки.