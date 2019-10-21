Путин и Нетаньяху обсудили возможность помилования осужденной израильтянки

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе телефонного разговора в понедельник затрагивали тему возможного помилования гражданки Израиля, осужденной в РФ за контрабанду наркотиков, сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.

"Эта тема на слуху, и она в той или иной степени затрагивалась", — сказал Ушаков в ответ на вопрос, затрагивалась ли в ходе разговора тема помилования израильтянки.

Израильтянку Нааму Иссахар приговорили в РФ к 7,5 годам колонии за контрабанду и хранение наркотиков. В багаже Иссахар, летевшей транзитным рейсом через Шереметьево, обнаружили 9,6 грамма гашиша.