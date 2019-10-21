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РИА Новости

Путин и Нетаньяху обсудили возможность помилования осужденной израильтянки

16:33 21.10.2019
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин встретился с премьер-министром Израиля Б. Нетаньяху
Президент РФ В. Путин встретился с премьер-министром Израиля Б. Нетаньяху
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе телефонного разговора в понедельник затрагивали тему возможного помилования гражданки Израиля, осужденной в РФ за контрабанду наркотиков, сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.
"Эта тема на слуху, и она в той или иной степени затрагивалась", — сказал Ушаков в ответ на вопрос, затрагивалась ли в ходе разговора тема помилования израильтянки.
Израильтянку Нааму Иссахар приговорили в РФ к 7,5 годам колонии за контрабанду и хранение наркотиков. В багаже Иссахар, летевшей транзитным рейсом через Шереметьево, обнаружили 9,6 грамма гашиша.
Просьбу о ее помиловании на имя президента РФ Владимира Путина направили президент Израиля Реувен Ривлин и премьер-министр Биньямин Нетаньяху. В стране развернута общественная кампания за освобождение Иссахар, активисты которой призывают израильтян отказаться от полетов в Россию.
Президент РФ В. Путин
Вчера, 12:18Война в Сирии
Путин обсудил с Нетаньяху ситуацию в Сирии
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Юрий УшаковВладимир ПутинБиньямин НетаньяхуРоссияИзраильВ мире
Популярные комментарии
Израильтянам, вообще не нужно ездить не в Россию, ни транзитом через Россию.
21 октября, 19:00
Эрик Джордан
1500001
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