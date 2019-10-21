Прокуратура начала проверку после ДТП с 15 пострадавшими в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 окт – РИА Новости. Прокуратура Санкт-Петербурга организовала проверку после столкновения трамвая и маршрутки в Красносельском районе, в результате чего госпитализировали 15 человек, сообщает ведомство.

ДТП произошло в воскресенье, 20 октября, около 18.00 на пересечении улицы Десантников и Петергофского шоссе. Столкнулись трамвай маршрута 60 и маршрутка К-235, которая перевернулась набок, были госпитализированы 15 человек. По предварительным данным, водитель маршрутки ехал на запрещающий сигнал светофора, сообщала пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленобласти.

"Прокуратура Санкт-Петербурга организовала проверку в связи с дорожно-транспортным происшествием с участием трамвая и маршрутного автобуса… в Красносельском районе. Прокуратура проверит соблюдение требований безопасности дорожного движения, а также законодательства при оказании услуг по перевозке пассажиров", - говорится в сообщении.