В ЕР призвали зампреда мурманской ОП извиниться за фото с банками икры

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Председателю регионального совета сторонников "Единой России" в Мурманской области, зампреду региональной Общественной палаты Юлии Величко следует извиниться за выложенное ею фото с банками икры, считает заместитель секретаря генсовета ЕР, депутат Госдумы Евгений Ревенко.

Ранее Величко разместила в своем Instagram фотографию с рядами банок красной икры в холодильнике. На фотографию и подпись к ней "Кризис? Не, не слышали" обратили внимание журналисты и пользователи соцсетей, оставившие нелестные комментарии. Впоследствии Величко назвала фото неудачной шуткой и рассказала РИА Новости, что нашла его в интернете.

"Могу посоветовать Юлии Величко одно - принести публичные извинения за данную публикацию и больше не допускать подобного. Для многих миллионов наших сограждан подобного рода поступки и подобного рода фотографии выглядят вызывающе, обижают людей и побуждают к внутреннему социальному протесту. Такие вещи просто недопустимы", - сказал Ревенко РИА Новости, комментируя публикацию Величко.

Он отметил, что для богатого рыбой и икрой Мурманска эта фотография, "возможно, не вызывает большого удивления". Но Ревенко обратил внимание, что сегодня люди живут "в эпоху общего информационного пространства", где фотографии, выложенные в одном городе, становятся одновременно достоянием жителей по всей стране и могут привести к неоднозначной реакции. По его словам, этого нельзя забывать публичным людям, "тем более имеющим отношение к "Единой России".

"Буквально на днях мы ("Единая Россия" - ред.) рассматривали целый пакет событий, связанных с неуместным самопиаром наших однопартийцев по сомнительным информационным поводам. И выступили с таким обращением к нашим товарищам, в котором призвали всех не забывать о такой важной статье устава партии, которая содержится в рамках этического кодекса, как требование соблюдать личную скромность. Очевидно, этот поступок противоречит данной норме", - добавил Ревенко.