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РИА Новости

В России ежегодно растет число операций по трансплантации костного мозга

15:47 21.10.2019
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова. Архивное фото
МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Число операций по трансплантации костного мозга в РФ ежегодно увеличивается, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Объем оказанной медицинской помощи методами трансплантации костного мозга в России ежегодно увеличивается", - сказала она на заседании Совета при правительстве по вопросам попечительства в соцсфере.
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По словам Голиковой, в 2016 году в рамках высокотехнологической медицинской помощи было проведено 1402 трансплантации, в 2018 году их число составило 1696. Планируется, что в 2019 году будет проведено 1796 операций.
Голикова добавила, что по данным Минздрава РФ, в 14 медорганизациях, которые проводят трансплантацию, существуют свои базы доноров, которые включают в общей сложности около 90 тысяч доноров.
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