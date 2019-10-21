В России ежегодно растет число операций по трансплантации костного мозга

МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Число операций по трансплантации костного мозга в РФ ежегодно увеличивается, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Объем оказанной медицинской помощи методами трансплантации костного мозга в России ежегодно увеличивается", - сказала она на заседании Совета при правительстве по вопросам попечительства в соцсфере.
По словам Голиковой, в 2016 году в рамках высокотехнологической медицинской помощи было проведено 1402 трансплантации, в 2018 году их число составило 1696. Планируется, что в 2019 году будет проведено 1796 операций.
Голикова добавила, что по данным Минздрава РФ, в 14 медорганизациях, которые проводят трансплантацию, существуют свои базы доноров, которые включают в общей сложности около 90 тысяч доноров.