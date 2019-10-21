Зампред мурманской ОП объяснила свою шутку с банками икры

"К сожалению, на предыдущем фото — не мой холодильник. А в моем икры нет, зато есть варенье морошковое и брусничное — тоже дары Севера, вкусные и полезные! Однако это не отменяет факта, что с икрой в Мурманской области — все в порядке. Так что все, кто уже купил билеты на переезд в наш регион, точно не разочаруются", — написала Величко.