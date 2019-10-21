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РИА Новости

Зампред мурманской ОП объяснила свою шутку с банками икры

15:36 21.10.2019 (обновлено: 16:32 21.10.2019)
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© Фото : страница Юлии Величко в InstagramЮлия Величко
Юлия Величко
© Фото : страница Юлии Величко в Instagram
МУРМАНСК, 21 окт — РИА Новости. Председатель регионального совета сторонников партии "Единая Россия" Мурманской области, зампред региональной Общественной палаты Юлия Величко, разместившая в Instagram резонансную фотографию с рядами банок красной икры, объяснила РИА Новости, что фото скачала из интернета, решив пошутить.
"Это была неудачная шутка, о которой я теперь очень сожалею", — сказала Величко.
Она пояснила, что фотографию банок икры, выставленных в несколько рядов на полке в холодильнике, взяла в интернете и не предполагала, что ее шутка вызовет негативную реакцию и резонанс.
На фотографию банок красной икры и подпись к ней "Кризис? Не, не слышали" обратили внимание журналисты и пользователи соцсетей, оставившие нелестные комментарии.
Из-за этого Величко сфотографировалась у своего холодильника.

"К сожалению, на предыдущем фото — не мой холодильник. А в моем икры нет, зато есть варенье морошковое и брусничное — тоже дары Севера, вкусные и полезные! Однако это не отменяет факта, что с икрой в Мурманской области — все в порядке. Так что все, кто уже купил билеты на переезд в наш регион, точно не разочаруются", — написала Величко.

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Юлия ВеличкоМурманская областьОбщество
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