Зампред мурманской ОП объяснила свою шутку с банками икры

МУРМАНСК, 21 окт — РИА Новости. Председатель регионального совета сторонников партии "Единая Россия" Мурманской области, зампред региональной Общественной палаты Юлия Величко, разместившая в Instagram резонансную фотографию с рядами банок красной икры, объяснила РИА Новости, что фото скачала из интернета, решив пошутить.
"Это была неудачная шутка, о которой я теперь очень сожалею", — сказала Величко.
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#НаСевереЖить -" Кризис?! Нее, не слышали!"😋😋😋 Вот, немного накатала баночек - #запасыназиму . Спасибо 🙏🙏🙏всем за комментарии - читайте продолжение ⤵️⤵️⤵️ в следующем прсту: https://www.instagram.com/p/B3zs5txoxjA/?igshid=3zdsvgpan3bi #Величко #такиживем #бутикиназавтрак #МурманскаяОбласть #Мурманск51
Она пояснила, что фотографию банок икры, выставленных в несколько рядов на полке в холодильнике, взяла в интернете и не предполагала, что ее шутка вызовет негативную реакцию и резонанс.
На фотографию банок красной икры и подпись к ней "Кризис? Не, не слышали" обратили внимание журналисты и пользователи соцсетей, оставившие нелестные комментарии.
Из-за этого Величко сфотографировалась у своего холодильника.
"К сожалению, на предыдущем фото — не мой холодильник. А в моем икры нет, зато есть варенье морошковое и брусничное — тоже дары Севера, вкусные и полезные! Однако это не отменяет факта, что с икрой в Мурманской области — все в порядке. Так что все, кто уже купил билеты на переезд в наш регион, точно не разочаруются", — написала Величко.