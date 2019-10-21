Эколог оценил ситуацию с загрязнением реки из-за ЧП с красноярской дамбой

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Река Сейба, о многократном превышении концентрации вредных веществ в которой после прорыва дамбы заявил Росприроднадзор, и до этого постоянно загрязнялась, сообщил РИА Новости директор экологической организации "Плотина" (Красноярск) Александр Колотов.

В понедельник Росприроднадзор уведомил, что в Сейбе в точке 500 метров ниже прорыва дамбы предельно допустимая концентрация по взвешенным веществам превышена в 225 раз, по цинку - в 7,4 раза, по меди - в 21 раз.

По словам Колотова, ведущийся экологами спутниковый мониторинг воды в Сейбе показывает, что ее загрязнение происходит регулярно. "Счет идет на десятки этих загрязнений", - пояснил он.

Например, 20 сентября 2018 года от этого же прииска, на дамбе которого произошло разрушение, шлейф загрязнения тянулся на 240 км, заявил эколог. "Когда происходит прорыв отстойников, которые там были, там на дне накапливается всякая гадость. Она была там в концентрированном виде, и при разрушении вымыло вниз по течению", - сказал собеседник.

"Предельно допустимую концентрацию брали не с потолка. Их превышение может оказать влияние на здоровье. Когда мы видим цифру в разы и на порядок, ничего хорошего здесь нет. Природе опять нанесен ущерб", - добавил Колотов.