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РИА Новости

Председатель парламента КНДР назвал цель визита в Москву

15:07 21.10.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПхеньян
Пхеньян
© РИА Новости / Илья Питалев
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Пхеньян. Архивное фото
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Председатель Верховного Народного Собрания КНДР Пак Тхэ Сон заявил, что надеется своим визитом в Россию способствовать более глубокому взаимопониманию между Пхеньяном и Москвой.
"Мы надеемся, что в ходе нынешнего визита мы сможем лучше понять друг друга, углублять наше взаимопонимание по многим вопросам наших двусторонних отношений и прийти к соглашению по дальнейшему их расширению", - заявил он на встрече с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.
По его мнению, поездка может способствовать не только межпарламентским связям, но и отношениям двух стран в различных сферах - в политике, экономике и культуре.
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