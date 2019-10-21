Председатель парламента КНДР назвал цель визита в Москву

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Председатель Верховного Народного Собрания КНДР Пак Тхэ Сон заявил, что надеется своим визитом в Россию способствовать более глубокому взаимопониманию между Пхеньяном и Москвой.
"Мы надеемся, что в ходе нынешнего визита мы сможем лучше понять друг друга, углублять наше взаимопонимание по многим вопросам наших двусторонних отношений и прийти к соглашению по дальнейшему их расширению", - заявил он на встрече с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.
По его мнению, поездка может способствовать не только межпарламентским связям, но и отношениям двух стран в различных сферах - в политике, экономике и культуре.