Председатель парламента КНДР назвал цель визита в Москву

"Мы надеемся, что в ходе нынешнего визита мы сможем лучше понять друг друга, углублять наше взаимопонимание по многим вопросам наших двусторонних отношений и прийти к соглашению по дальнейшему их расширению", - заявил он на встрече с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.