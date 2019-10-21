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РИА Новости

Ким Чен Ын уделяет много внимания отношениям с Россией, заявили в КНДР

15:05 21.10.2019
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВизит лидера КНДР Ким Чен Ына во Владивосток
Визит лидера КНДР Ким Чен Ына во Владивосток
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Визит лидера КНДР Ким Чен Ына во Владивосток. Архивное фото
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын уделяет большое внимание развитию отношений с Россией, заявил председатель Верховного Народного Собрания КНДР Пак Тхэ Сон.
"Председатель Госсовета КНДР товарищ Ким Чен Ын... всегда уделяет большое внимание развитию корейско-российских дружественных отношений", - заявил он на встрече с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.
Посол Российской Федерации в КНДР Александр Мацегора
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Пак Тхэ Сон отметил, что северокорейский лидер настроен на развитие отношений с РФ на новом уровне в соответствии с требованиями времени.
"Председатель Госсовета КНДР товарищ Ким Чен Ын настроен на непрерывное развитие и укрепление стратегических и традиционных российско-корейских дружественных отношений на новом уровне в соответствии с требованиями нового столетия", - подчеркнул он.
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Ким Чен ЫнВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФКНДРРоссияВ мире
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