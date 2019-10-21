Ким Чен Ын уделяет много внимания отношениям с Россией, заявили в КНДР

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын уделяет большое внимание развитию отношений с Россией, заявил председатель Верховного Народного Собрания КНДР Пак Тхэ Сон.

"Председатель Госсовета КНДР товарищ Ким Чен Ын... всегда уделяет большое внимание развитию корейско-российских дружественных отношений", - заявил он на встрече с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

Пак Тхэ Сон отметил, что северокорейский лидер настроен на развитие отношений с РФ на новом уровне в соответствии с требованиями времени.