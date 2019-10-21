По делу о прорыве дамбы под Красноярском арестовали мастера горного участка

КРАСНОЯРСК, 21 окт - РИА Новости. Железнодорожный суд Красноярска арестовал на два месяца мастера горного участка ООО "Сисим" Евгения Александрова - одного из подозреваемых по делу о прорыве дамбы в Красноярском крае, сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Следствие считает, что Александров не проконтролировал ремонт дамбы, "безопасные условия работникам не обеспечил".

"Александрову... избрать меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 18 декабря 2019 года включительно", - сказала судья Марина Попцова.

Ранее был арестован начальник участка ООО "Сисим" Андрей Еганов, признавший вину. Также в понедельник суд рассмотрит вопрос о мере пресечения гендиректору этой артели.