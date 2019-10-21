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РИА Новости

Офис британского премьера может снять соглашение с ЕС с голосования

14:56 21.10.2019
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© Sputnik / Lourdes GómezАкция в поддержку повторного референдума по Brexit People's Vote March на Parliament Square в Лондоне
Акция в поддержку повторного референдума по Brexit People's Vote March на Parliament Square в Лондоне
© Sputnik / Lourdes Gómez
Акция в поддержку повторного референдума по Brexit People's Vote March на Parliament Square в Лондоне. Архивное фото
ЛОНДОН, 21 окт – РИА Новости, Мария Табак. Правительство Великобритании снимет соглашение с ЕС с голосования в парламенте, если спикер нижней палаты Джон Беркоу поставит на голосование поправки, которые обессмыслят голосование по основному документу, предупредил в понедельник представитель офиса премьера.
В минувшую субботу парламентарии, приняв поправку независимого депутата Оливера Летвина, обязали премьера попросить ЕС о трехмесячном продлении Brexit c тем, чтобы обеспечить вступление в силу всего необходимого законодательства, исключить любые случайности и не допустить выхода Британии из Евросоюза без сделки. Премьер Борис Джонсон пообещал внести соответствующий законопроект на этой неделе и, вопреки своему желанию, попросил продления Brexit. Законопроект будет внесен в понедельник.
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"Значимое голосование состоится, если разрешит спикер и если не будут выбраны поправки, которые обессмыслят голосование. Нерезонно проводить бессмысленное голосование, в этом случае правительство отзовет свое предложение", - заявил представитель офиса премьера.
"Общественность хочет, чтобы Brexit состоялся, правительство стремится к тому, чтобы отличное соглашение премьер-министра было одобрено и дало нам возможность выйти из ЕС 31 октября. Соглашение с ЕС достигнуто, оно готово, вопрос закрыт", - подчеркнул представитель канцелярии премьера.
Между тем, Лейбористская и Либерально-демократическая партии уже заявили, что поддержат поправку, предусматривающую выставление соглашения с ЕС на референдум.
В районе 15.30 (17.30 мск) спикер должен будет объявить, дает ли он "зеленый свет" голосованию по документу. Дело в том, что технически новое соглашение с ЕС уже ставилось на голосование в субботу, а по правилам один и тот же документ нельзя ставить на голосование во время той же парламентской сессии. Предыдущий премьер Тереза Мэй уже оказывалась в подобной ситуации, и ей приходилось "выкручиваться", чтобы вновь и вновь заставлять депутатов голосовать по ее соглашению: она вносила его частями и меняла форму документа.
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