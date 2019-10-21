В Госдуме порекомендовали разработать пособие для жертв домашнего насилия

"Участники парламентских слушаний рекомендуют... министерству Российской Федерации по труду и социальной защите совместно с министерством просвещения и министерством внутренних дел разработать методическое пособие для потерпевших от домашнего насилия с информационно-методическим материалом по вопросам профилактики насилия, в котором были бы указаны перечень типичных мероприятий, субъекты их осуществления, их служебные телефоны", - говорится в проекте рекомендаций, принятых по итогам слушаний.