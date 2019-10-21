В Госдуме порекомендовали разработать пособие для жертв домашнего насилия

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Участники парламентских слушаний по предупреждению домашнего насилия рекомендовали Минтруду, Минпросвещения и МВД России разработать методическое пособие для пострадавших от домашнего насилия.
В понедельник в Госдуме состоялись слушания по мерам профилактики преступлений в сфере семейно-бытовых отношений. Участие в мероприятии приняли депутаты Госдумы и члены Совета Федерации, представители МВД и Минтруда, общественных организаций.
"Участники парламентских слушаний рекомендуют... министерству Российской Федерации по труду и социальной защите совместно с министерством просвещения и министерством внутренних дел разработать методическое пособие для потерпевших от домашнего насилия с информационно-методическим материалом по вопросам профилактики насилия, в котором были бы указаны перечень типичных мероприятий, субъекты их осуществления, их служебные телефоны", - говорится в проекте рекомендаций, принятых по итогам слушаний.
Кроме того, рабочей группе Госдумы рекомендовано с учетом состоявшегося обсуждения, высказанных предложений внести в нижнюю палату парламента проект "Об основах системы профилактики домашнего насилия в Российской Федерации".
Правительству РФ участники слушаний рекомендовали разработать единый регламент межведомственного взаимодействия "субъектов профилактики преступлений в семейно-бытовой сфере" для реализации мер по предупреждению внутрисемейных конфликтов и защиты жертв домашнего насилия.