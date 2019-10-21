Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-21T14:37Z
https://ria.ru/20191021/1560028706.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/74829/11/748291114_0:155:3005:1845_1036x0_80_0_0_014cc57556bfd5aaf1f31b7da450ea43.jpg
РИА Новости

В Госдуме порекомендовали разработать пособие для жертв домашнего насилия

14:37 21.10.2019
187
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПленарное заседание Госдумы РФ
Пленарное заседание Госдумы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Участники парламентских слушаний по предупреждению домашнего насилия рекомендовали Минтруду, Минпросвещения и МВД России разработать методическое пособие для пострадавших от домашнего насилия.
Жертва домашнего насилия
Вчера, 13:12РИА Новости
Опрос показал, сколько случаев домашнего насилия приходится на супругов
В понедельник в Госдуме состоялись слушания по мерам профилактики преступлений в сфере семейно-бытовых отношений. Участие в мероприятии приняли депутаты Госдумы и члены Совета Федерации, представители МВД и Минтруда, общественных организаций.
"Участники парламентских слушаний рекомендуют... министерству Российской Федерации по труду и социальной защите совместно с министерством просвещения и министерством внутренних дел разработать методическое пособие для потерпевших от домашнего насилия с информационно-методическим материалом по вопросам профилактики насилия, в котором были бы указаны перечень типичных мероприятий, субъекты их осуществления, их служебные телефоны", - говорится в проекте рекомендаций, принятых по итогам слушаний.
Кроме того, рабочей группе Госдумы рекомендовано с учетом состоявшегося обсуждения, высказанных предложений внести в нижнюю палату парламента проект "Об основах системы профилактики домашнего насилия в Российской Федерации".
Правительству РФ участники слушаний рекомендовали разработать единый регламент межведомственного взаимодействия "субъектов профилактики преступлений в семейно-бытовой сфере" для реализации мер по предупреждению внутрисемейных конфликтов и защиты жертв домашнего насилия.
121012
Обсудить 2
Министерство труда и социальной защиты РФСовет Федерации РФГосдума РФМВД РФРоссияОбщество
Рекомендуем
Ребенок в больнице
Сообщения о жестоком обращении с истощенной девочкой из Орла опровергли
РИА
Новости
Эксперт: полиция регистрирует лишь 56% заявлений о домашнем насилии
Последствия тайфуна Хагибис в Нагано, Япония
На Японию надвигаются два новых тайфуна
Жертва домашнего насилия
Опрос показал, сколько случаев домашнего насилия приходится на супругов
Лента
новостей
Здание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
Минтруд ознакомился с проектом закона о домашнем насилии
Девушка в комнате
В Госдуме обсудят меры профилактики домашнего насилия
Робот
Опрос показал, сколько россиян положительно относятся к роботам
Ребенок рисует на асфальте мелом
Более 1,7 тысячи липецких семей получили региональный маткапитал
Сергей Гаврилов
В Госдуме призвали узаконить понятия традиционных ценностей и религий
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой на VI Всемирном конгрессе российских соотечественников, проживающих за рубежом. 31 октября 2018
Петр Толстой назвал проблемой отсутствие национальной идеи в России
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
В России ежегодно растет число операций по трансплантации костного мозга
Российские рубли
Более 57 миллионов выделят из бюджета для регистра доноров костного мозга
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский
Жириновский заявил о "заниженной" роли мужчин в обществе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:09Доли процента отделяют президента Боливии от переизбрания на новый срок
02:07В постпредстве России посоветовали НАТО купить книги о битве за Сталинград
01:30Горбачев назвал победителей в холодной войне
01:15Экономист объяснил аномальный рост ВВП Украины
00:55В Эквадоре восстановили объем производства нефти
00:52Пушков прокомментировал готовность Трампа воевать с Турцией
00:34Ozon позволит пользователям зарабатывать на заказах
00:28Захарова ответила на слова Цукерберга о "вмешательстве" РФ в выборы в США
00:18СМИ: Пентагон готовится к полному выводу войск из Афганистана
00:14Экс-премьер Латвии заявил, что страна попала в "пятую точку"
00:07ГД хочет ратифицировать протокол к конвенции СЕ о предупреждении терроризма
23:56На заводе в Свердловской области пролилась жидкая медь
23:46В НАСА рассказали о перспективах доставки астронавтов на МКС в 2020 году
23:35Глава НАСА считает, что конгресс поддержит идею о продлении работы МКС
23:33СМИ: импичмент Трампа будет основан на "злоупотреблении властью" по Украине
23:31Помпео рассказал о готовности Трампа к войне против Турции
23:24Украинцы рассказали, как их избивают за мову в Польше
23:24Трамп пообещал сирийским курдам помощь в добыче нефти
23:19"Роскосмос" заявил о работе России и США над продлением деятельности МКС
23:10Восемь человек пострадали при ЧП на нефтяном заводе в Оренбургской области
Лента новостейМолния