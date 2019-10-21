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РИА Новости

Глава Красноярского края доложил Путину о мерах по ликвидации ЧП с дамбой

14:28 21.10.2019
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© РИА Новости / Пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю / Перейти в фотобанкПрорыв дамбы в Красноярском крае
Прорыв дамбы в Красноярском крае
© РИА Новости / Пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Глава Красноярского края Александр Усс доложил президенту России Владимиру Путину о мерах по ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной с прорывом дамб, глава государства поручил обращать особое внимание на помощь людям, сообщает пресс-служба Кремля.
В субботу в 02.00 мск в районе поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели. Волна, которая прорвала дамбу, достигала в высоту четырех-пяти метров и представляла собой селевой поток глины, камней и грязи. Как позже уточнили в СК РФ, в результате прорыва были разрушены пять дамб, все сооружения были возведены незаконно. В рабочем поселке затопило два общежития временного типа. Погибли 15 человек, судьба пяти пока неизвестна. В понедельник в Красноярском крае объявлен день траура.
Прорыв дамбы в Красноярском крае
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"Губернатор Красноярского края Александр Усс доложил президенту России о мерах, предпринимаемых для ликвидации последствий чрезвычайного происшествия в крае, оказании помощи семьям погибших, пропавших без вести и пострадавших. Владимир Путин поручил губернатору реализовать все необходимые меры, особо обращая внимание на нужды людей", - говорится в сообщении.
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Прорыв дамбы в Красноярском краеКрасноярский крайПроисшествия
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