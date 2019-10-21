Глава Красноярского края доложил Путину о мерах по ликвидации ЧП с дамбой

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Глава Красноярского края Александр Усс доложил президенту России Владимиру Путину о мерах по ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной с прорывом дамб, глава государства поручил обращать особое внимание на помощь людям, сообщает пресс-служба Кремля.
В субботу в 02.00 мск в районе поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели. Волна, которая прорвала дамбу, достигала в высоту четырех-пяти метров и представляла собой селевой поток глины, камней и грязи. Как позже уточнили в СК РФ, в результате прорыва были разрушены пять дамб, все сооружения были возведены незаконно. В рабочем поселке затопило два общежития временного типа. Погибли 15 человек, судьба пяти пока неизвестна. В понедельник в Красноярском крае объявлен день траура.
"Губернатор Красноярского края Александр Усс доложил президенту России о мерах, предпринимаемых для ликвидации последствий чрезвычайного происшествия в крае, оказании помощи семьям погибших, пропавших без вести и пострадавших. Владимир Путин поручил губернатору реализовать все необходимые меры, особо обращая внимание на нужды людей", - говорится в сообщении.