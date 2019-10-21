Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-21T14:25Z
https://ria.ru/20191021/1560028169.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155586/17/1555861790_0:237:2048:1389_1036x0_80_0_0_33302c91c65dae4028fb286884f2a1a2.jpg
РИА Новости
Саммит и Экономический форум Россия – Африка

Глава МИД Египта призвал к сотрудничеству с Россией в борьбе с экстремизмом

14:25 21.10.2019
85
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Арабской Республики Египет Самех Шукри во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве. 24 июня 2019
Министр иностранных дел Арабской Республики Египет Самех Шукри во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве. 24 июня 2019
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
КАИР, 21 окт - РИА Новости, Надим Зуауи, Маргарита Кислова. Россия способна содействовать деятельности стран Африки в области обмена информацией по борьбе с экстремизмом и обеспечения безопасности в регионе, сказал в интервью РИА Новости министр иностранных дел Египта Самех Шукри.
Генеральный директор Российского экспортного центра Андрей Слепнев
Вчера, 12:00Саммит и Экономический форум Россия – Африка
Андрей Слепнев: Египет станет экспортными воротами России в Африку
Первый саммит Россия-Африка и экономический форум пройдут в Сочи 23-24 октября. На него приглашены руководители всех государств континента, почти 50 из них уже подтвердили свое участие. Председательствовать на саммите будут президенты России Владимир Путин и Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, который в 2019 году также временно возглавляет Африканский союз. Организаторы саммита и форума готовятся встретить 60 делегаций, включающих политиков, представителей бизнеса, делегатов от различных региональных и международных организаций.
"Необходимо усиливать возможности Африки в вопросах сотрудничества в сфере безопасности, вопросах обмена информацией. Причем не только внутри континента, но и с международными партнерами, в том числе с Россией, которая располагает сильными разведывательными службами, способными содействовать нейтрализации этих террористических организаций", - указал египетский министр.
Он добавил, что международному сообществу необходимо эффективно противостоять государствам, поддерживающим терроризм и обеспечивающим убежище и финансирование для экстремистских организаций.
"Экстремистские и террористические группировки представляют угрозу не только для африканского континента, но и для международной безопасности, для Европы, в том числе России, а также для всего мира… Международное сообщество должно решительно противостоять государствам, пытающимся реализовать свои политические цели через террористические организации. Прежде всего, это касается государств, которые дают убежище террористическим организациям, обеспечивают каналы финансирования и информационную поддержку", - пояснил собеседник агентства.
Министр иностранных дел Египта Самех Шукри
Вчера, 14:09Саммит и Экономический форум Россия – Африка
Глава МИД Египта назвал темы саммита в Сочи
Он добавил, что искоренить экстремистскую идеологию в Африке можно через просвещение, разъяснение истинных ценностей ислама. "Именно этим активно занимается Египет через просвещение африканских обществ, особенно с мусульманским населением. Египет стремится рассказать об истинных ценностях ислама, искоренить экстремистскую идеологию", - заключил Самех Шукри.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 15.00 мск.
300000
Обсудить 0
Саммит и Экономический форум Россия – АфрикаМИД ЕгиптаАфрикаРоссияБезопасностьВ мире
Рекомендуем
Министр иностранных дел Арабской Республики Египет Самех Шукри
Глава МИД Египта заявил о пользе международной конкуренции в Африке
РИА
Новости
Флаги Великобритании и ЕС
Евросоюз запустил процесс ратификации договора об условиях Brexit
Министр иностранных дел Египта Самех Шукри
Египет надеется на помощь России в урегулировании проблемы плотины Эфиопии
Министр иностранных дел Египта Самех Шукри
Глава МИД Египта назвал темы саммита в Сочи
Лента
новостей
Министр иностранных дел Арабской Республики Египет Самех Шукри
Глава МИД Египта заявил, что саммит Россия-Африка будет успешным
Министр иностранных дел Египта Самех Шукри
Глава МИД Египта заявил об интересе к технологиям из России
Министр иностранных дел Египта Самех Шукри
Глава МИД Египта рассказал о подготовке саммита Россия-Африка
Генеральный директор АО Российский экспортный центр Андрей Слепнев
На форуме "Россия-Африка" дадут старт созданию российской промзоны в Египте
Министр иностранных дел Египта Самех Шукри
Развитию Африки препятствуют конфликты в регионе, заявил глава МИД Египта
Пуск ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-09 с участниками длительной экспедиции МКС
Иран планирует начать переговоры с Россией по отправке космонавта на МКС
Президент России Владимир Путин и президент Руанды Поль Кагаме во время встречи. Архивное фото
Россия и Руанда подпишут соглашение о строительстве Центра ядерной науки
Рига в Латвии
В погранохране Латвии заявили о нехватке работников
Министр иностранных дел Арабской Республики Египет Самех Шукри
Глава МИД Египта назвал Россию важнейшим партнером Африки
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:09Доли процента отделяют президента Боливии от переизбрания на новый срок
02:07В постпредстве России посоветовали НАТО купить книги о битве за Сталинград
01:30Горбачев назвал победителей в холодной войне
01:15Экономист объяснил аномальный рост ВВП Украины
00:55В Эквадоре восстановили объем производства нефти
00:52Пушков прокомментировал готовность Трампа воевать с Турцией
00:34Ozon позволит пользователям зарабатывать на заказах
00:28Захарова ответила на слова Цукерберга о "вмешательстве" РФ в выборы в США
00:18СМИ: Пентагон готовится к полному выводу войск из Афганистана
00:14Экс-премьер Латвии заявил, что страна попала в "пятую точку"
00:07ГД хочет ратифицировать протокол к конвенции СЕ о предупреждении терроризма
23:56На заводе в Свердловской области пролилась жидкая медь
23:46В НАСА рассказали о перспективах доставки астронавтов на МКС в 2020 году
23:35Глава НАСА считает, что конгресс поддержит идею о продлении работы МКС
23:33СМИ: импичмент Трампа будет основан на "злоупотреблении властью" по Украине
23:31Помпео рассказал о готовности Трампа к войне против Турции
23:24Украинцы рассказали, как их избивают за мову в Польше
23:24Трамп пообещал сирийским курдам помощь в добыче нефти
23:19"Роскосмос" заявил о работе России и США над продлением деятельности МКС
23:10Восемь человек пострадали при ЧП на нефтяном заводе в Оренбургской области
Лента новостейМолния