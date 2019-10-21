Глава МИД Египта призвал к сотрудничеству с Россией в борьбе с экстремизмом

Министр иностранных дел Арабской Республики Египет Самех Шукри во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве. 24 июня 2019

КАИР, 21 окт - РИА Новости, Надим Зуауи, Маргарита Кислова. Россия способна содействовать деятельности стран Африки в области обмена информацией по борьбе с экстремизмом и обеспечения безопасности в регионе, сказал в интервью РИА Новости министр иностранных дел Египта Самех Шукри.

Первый саммит Россия-Африка и экономический форум пройдут в Сочи 23-24 октября. На него приглашены руководители всех государств континента, почти 50 из них уже подтвердили свое участие. Председательствовать на саммите будут президенты России Владимир Путин и Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, который в 2019 году также временно возглавляет Африканский союз. Организаторы саммита и форума готовятся встретить 60 делегаций, включающих политиков, представителей бизнеса, делегатов от различных региональных и международных организаций.

"Необходимо усиливать возможности Африки в вопросах сотрудничества в сфере безопасности, вопросах обмена информацией. Причем не только внутри континента, но и с международными партнерами, в том числе с Россией, которая располагает сильными разведывательными службами, способными содействовать нейтрализации этих террористических организаций", - указал египетский министр.

Он добавил, что международному сообществу необходимо эффективно противостоять государствам, поддерживающим терроризм и обеспечивающим убежище и финансирование для экстремистских организаций.

"Экстремистские и террористические группировки представляют угрозу не только для африканского континента, но и для международной безопасности, для Европы, в том числе России, а также для всего мира… Международное сообщество должно решительно противостоять государствам, пытающимся реализовать свои политические цели через террористические организации. Прежде всего, это касается государств, которые дают убежище террористическим организациям, обеспечивают каналы финансирования и информационную поддержку", - пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что искоренить экстремистскую идеологию в Африке можно через просвещение, разъяснение истинных ценностей ислама. "Именно этим активно занимается Египет через просвещение африканских обществ, особенно с мусульманским населением. Египет стремится рассказать об истинных ценностях ислама, искоренить экстремистскую идеологию", - заключил Самех Шукри.