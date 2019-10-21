Египет надеется на помощь России в урегулировании проблемы плотины Эфиопии

КАИР, 21 окт - РИА Новости, Надим Зуауи, Маргарита Кислова. Россия, всегда выступающая за необходимость соблюдения принципов международного права, способна помочь урегулировать спор между Эфиопией, Суданом и Египтом о запуске эфиопской плотины "Ан-Нахда" ("Возрождение"), заявил в интервью РИА Новости глава египетского МИД Самех Шукри, подчеркнув, что речь в данном случае идет о судьбах 245 миллионов человек.

Первый саммит Россия-Африка и экономический форум пройдут в Сочи 23-24 октября. На него приглашены руководители всех государств континента, почти 50 из них уже подтвердили свое участие. Председательствовать на саммите будут президенты России Владимир Путин и Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, который в 2019 году также временно возглавляет Африканский союз.

Эфиопия с 2012 года реализует на Голубом Ниле масштабный проект строительства плотины "Ан-Нахда", запуск которого, по признанию экспертов, неминуемо приведет к нехватке воды в Судане и Египте, которые расположены ниже по течению. За время, прошедшее с начала стройки, три страны провели уже более десятка встреч с целью урегулировать вопросы распределения воды и запуска нового объекта, однако разногласия до сих пор остаются. После провала очередных переговоров Египет призвал международное сообщество выступить посредником в урегулировании спора по плотине. Ас-Сиси решил обсудить плотину с премьер-министром Эфиопии Абийем Ахмедом на саммите в Сочи.

"Россия - большое и сильное государство, которое всегда выступает за необходимость соблюдения принципов международного права... Россия может способствовать тому, чтобы все стороны придерживались этих принципов и правил. У России хорошие отношения как с Египтом, так и с Суданом и с Эфиопией, и есть возможность оказывать позитивное влияние,... стимулировать стороны к поиску справедливого решения, которое учитывало бы интересы каждой из этих стран", - сказал Шукри.

Он добавил, что вопрос о плотине является частью ситуации с безопасностью в регионе. "Мы не хотим, чтобы это стало еще одним очагом напряженности, учитывая возможные негативные последствия для безопасности, стабильности и мира в районе Африканского Рога, Восточной Африки, да и всего окружения", - пояснил египетский министр. Он подчеркнул необходимость принимать во внимание интересы всех причастных к этой проблеме стран.

"Потребности Эфиопии для развития должны учитываться, но при этом недопустимо, чтобы строительство плотины "Ан-Нахда" нанесло серьезный ущерб Египту и Судану", - заключил министр.

Ключевой вопрос трехсторонних переговоров по плотине "Ан-Нахда" - это сроки, в течение которых будет заполняться водохранилище плотины. Египет предложил заполнять его постепенно в течение 10 лет, учитывая, что для объекта необходимо 74 миллиарда кубометров воды. Эфиопия собирается сделать это всего за три года. В таком случае Египет и Судан только за год недосчитаются 25 миллиардов кубометров воды, что угрожает двум странам засухой и гибелью урожая.

Египет, который в настоящее время выбирает свою квоту в 55,5 миллиарда кубометров воды в год, настаивает на сохранении своих "исторических прав" на воду Нила, гарантированных международными соглашениями 1929 и 1959 годов. Эти документы дают Египту и Судану право на 87% нильских вод.