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РИА Новости
Саммит и Экономический форум Россия – Африка

Египет надеется на помощь России в урегулировании проблемы плотины Эфиопии

14:23 21.10.2019 (обновлено: 15:18 21.10.2019)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Египта Самех Шукри
Министр иностранных дел Египта Самех Шукри
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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КАИР, 21 окт - РИА Новости, Надим Зуауи, Маргарита Кислова. Россия, всегда выступающая за необходимость соблюдения принципов международного права, способна помочь урегулировать спор между Эфиопией, Суданом и Египтом о запуске эфиопской плотины "Ан-Нахда" ("Возрождение"), заявил в интервью РИА Новости глава египетского МИД Самех Шукри, подчеркнув, что речь в данном случае идет о судьбах 245 миллионов человек.
Первый саммит Россия-Африка и экономический форум пройдут в Сочи 23-24 октября. На него приглашены руководители всех государств континента, почти 50 из них уже подтвердили свое участие. Председательствовать на саммите будут президенты России Владимир Путин и Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, который в 2019 году также временно возглавляет Африканский союз.
Эфиопия с 2012 года реализует на Голубом Ниле масштабный проект строительства плотины "Ан-Нахда", запуск которого, по признанию экспертов, неминуемо приведет к нехватке воды в Судане и Египте, которые расположены ниже по течению. За время, прошедшее с начала стройки, три страны провели уже более десятка встреч с целью урегулировать вопросы распределения воды и запуска нового объекта, однако разногласия до сих пор остаются. После провала очередных переговоров Египет призвал международное сообщество выступить посредником в урегулировании спора по плотине. Ас-Сиси решил обсудить плотину с премьер-министром Эфиопии Абийем Ахмедом на саммите в Сочи.
"Россия - большое и сильное государство, которое всегда выступает за необходимость соблюдения принципов международного права... Россия может способствовать тому, чтобы все стороны придерживались этих принципов и правил. У России хорошие отношения как с Египтом, так и с Суданом и с Эфиопией, и есть возможность оказывать позитивное влияние,... стимулировать стороны к поиску справедливого решения, которое учитывало бы интересы каждой из этих стран", - сказал Шукри.
Министр иностранных дел Арабской Республики Египет Самех Шукри
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Он добавил, что вопрос о плотине является частью ситуации с безопасностью в регионе. "Мы не хотим, чтобы это стало еще одним очагом напряженности, учитывая возможные негативные последствия для безопасности, стабильности и мира в районе Африканского Рога, Восточной Африки, да и всего окружения", - пояснил египетский министр. Он подчеркнул необходимость принимать во внимание интересы всех причастных к этой проблеме стран.
"Потребности Эфиопии для развития должны учитываться, но при этом недопустимо, чтобы строительство плотины "Ан-Нахда" нанесло серьезный ущерб Египту и Судану", - заключил министр.
Министр иностранных дел Арабской Республики Египет Самех Шукри
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Ключевой вопрос трехсторонних переговоров по плотине "Ан-Нахда" - это сроки, в течение которых будет заполняться водохранилище плотины. Египет предложил заполнять его постепенно в течение 10 лет, учитывая, что для объекта необходимо 74 миллиарда кубометров воды. Эфиопия собирается сделать это всего за три года. В таком случае Египет и Судан только за год недосчитаются 25 миллиардов кубометров воды, что угрожает двум странам засухой и гибелью урожая.
Египет, который в настоящее время выбирает свою квоту в 55,5 миллиарда кубометров воды в год, настаивает на сохранении своих "исторических прав" на воду Нила, гарантированных международными соглашениями 1929 и 1959 годов. Эти документы дают Египту и Судану право на 87% нильских вод.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru >>
Министр иностранных дел Египта Самех Шукри
Вчера, 14:09Саммит и Экономический форум Россия – Африка
Глава МИД Египта назвал темы саммита в Сочи
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Саммит и Экономический форум Россия – АфрикаСамех ШукриМИД ЕгиптаАфрикаРоссияВ мире
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