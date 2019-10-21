Спасатели снижают уровень воды на месте прорыва дамбы под Красноярском

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Специалисты при помощи тяжелой инженерной техники пытаются снизить уровень воды в русле реки Сейба в Красноярском крае для детального осмотра затопленной местности, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

В субботу в 02.00 мск в районе поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели. Волна, которая прорвала дамбу, достигала в высоту четырех-пяти метров и представляла собой селевой поток глины, камней и грязи.

Как позже уточнили в СК РФ, в результате прорыва были разрушены пять дамб, все сооружения были возведены незаконно. В рабочем поселке затопило два общежития временного типа. Погибли 15 человек, судьба пяти пока неизвестна. В понедельник в Красноярском крае объявлен день траура.

"Основные усилия сосредоточены на понижении уровня воды в русле реки Сейба с помощью инженерной техники, что позволит провести детальный осмотр заиленных берегов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что обследование участка основного разлива реки проводится пешими патрулями, кинологическими расчетами и водолазами. К облету береговой линии от устья реки Сейба по реке Сисим привлечен вертолет Ми-8.