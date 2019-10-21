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РИА Новости

Росприроднадзор хочет проверить золотодобывающие компании

14:21 21.10.2019
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© РИА Новости / Пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС ведут поисково-спасательные работы на месте прорыва технологической дамбы на реке Сейба
Сотрудники МЧС ведут поисково-спасательные работы на месте прорыва технологической дамбы на реке Сейба
© РИА Новости / Пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Росприроднадзор обратился в правительство с просьбой провести проверку деятельности золотодобывающих компаний после прорыва дамбы в Красноярском крае, говорится в сообщении ведомства.
"Также мы подготовили обращение в правительство РФ с просьбой инициировать проверку Росприроднадзором соблюдения лицензионных условий золотодобывающими компаниями", - сказали в ведомстве.
Ранее Росприроднадзор заявил, что намерен проверить все дамбы в стране.
В субботу в 02.00 мск в районе поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели. Волна, которая прорвала дамбу, достигала в высоту четырех-пяти метров и представляла собой селевой поток глины, камней и грязи. Как позже уточнили в СК РФ, в результате прорыва были разрушены пять дамб, все сооружения были возведены незаконно. В рабочем поселке затопило два общежития временного типа. Погибли 15 человек, судьба пяти пока неизвестна. В понедельник в Красноярском крае объявлен день траура.
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Прорыв дамбы в Красноярском краеСледственный комитет РФРосприроднадзорКрасноярский крайРоссияПроисшествия
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