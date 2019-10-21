Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-21T14:20Z
https://ria.ru/20191021/1560027881.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155999/77/1559997732_0:320:2730:1856_1036x0_80_0_0_0757504140c738c8e13673fcd88690ea.jpg
РИА Новости

В Барселона проходит сидячая акция протеста у здания правительства Испании

14:20 21.10.2019
1267
© РИА Новости / Елена Шестернина Митинг сторонников сохранения Каталонии в составе Испании из Барселоны. 20 октября 2019
Митинг сторонников сохранения Каталонии в составе Испании из Барселоны. 20 октября 2019
© РИА Новости / Елена Шестернина
Митинг сторонников сохранения Каталонии в составе Испании из Барселоны. 20 октября 2019. Архивное фото
БАРСЕЛОНА (Испания), 21 окт - РИА Новости, Виктория Иванова. Сидячая акция протеста, участие в которой принимают несколько сотен человек, по призыву организации TsunamiDemocratic проходит днём в понедельник перед представительством правительства Испании в Барселоне, передает корреспондент РИА Новости.
Участники акции - преимущественно молодёжь - принесли с собой плакаты с надписью Spain: sit and talk. Они выкрикивают требование освободить каталонских политиков, приговорённых Верховным судом за их причастность к организации незаконного референдума о независимости. Также толпа скандирует "Каталония - антифашисты" и поёт песню Bella Ciao, исполнение которой нередко сопровождает акции протеста в странах Европы.
Поджоги баррикад на субботних протестах в Барселоне. 19 октября 2019
20 октября, 17:01РИА Новости
В Каталонии с начала протестов задержали почти 200 человек
Протест проходит в присутствии нарядов полиции, движение по прилегающим улицам частично перекрыто.
Акция идет на фоне визита в Барселону исполняющего обязанности премьера Испании Педро Санчеса. Он прибыл в Барселону утром в понедельник, встретился с сотрудниками полиции и отправился в больницы, где проходят лечение пострадавшие в ходе протестов силовики.
Митинги, перекрытия дорог, железнодорожных путей и беспорядки начались в Каталонии 14 октября после того, как Верховный суд Испании вынес приговоры 12 каталонским политикам в связи с их причастностью к проведению незаконного референдума о независимости.
В ходе столкновений в различных городах автономного сообщества за неделю пострадали несколько сотен человек, в том числе более 300 представителей правоохранительных органов. С начала беспорядков около 200 человек были задержаны, около 30 из них находятся в предварительном заключении.
Последствия протестов в Барселоне
20 октября, 14:06РИА Новости
Ущерб от протестов в Барселоне превысил 2,5 миллиона евро
400111
Обсудить 0
Педро СанчесКаталонияБарселонаИспанияВ мире
Рекомендуем
В Подмосковье обнаружены тела жертв преступного сообщества, возглавляемого Шишкановым
В Подмосковье нашли тела убитых в 2012 году депутата и членов ее семьи
РИА
Новости
Города мира. Дамаск
Немецкие СМИ рассказали о победе Путина без войны
Покупатели в супермаркете
Диетологи назвали продукты, которые "никогда нельзя есть"
Строительство газопровода Турецкий поток
Болгария начала строить участок для прокачки газа по "Турецкому потоку"
Лента
новостей
Фоторобот подозреваемого в совершении серии убийств престарелых женщин
"Может объявиться где угодно": серийного душителя ищут по всей стране
Жительница Великобритании Сью Рэдфорд
"Обещала не рожать": мать двадцати одного ребенка снова забеременела
Пуск ракеты во время учений Гром-2019
СМИ сообщили о нештатной ситуации при запуске ракеты на учениях "Гром-2019"
Сотрудники МЧС ведут поисково-спасательные работы на месте прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края
Опубликован список погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае
Кадры следственного эксперимента с обвиняемым в убийстве девочки в Саратове
Опубликовано видео эксперимента с обвиняемым в убийстве девочки в Саратове
Звуковой удар
Ушли на второй круг. Ученые оценили попытки создать сверхзвуковой самолет
Место прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края
Одного из пропавших без вести при прорыве дамбы нашли живым
Прорыв дамбы в Красноярском крае
После прорыва дамбы под Красноярском пропало золото, сообщили СМИ
Жительница Великобритании Сью Рэдфорд
Гинеколог прокомментировала сообщения о женщине, родившей 21 ребенка
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:09Доли процента отделяют президента Боливии от переизбрания на новый срок
02:07В постпредстве России посоветовали НАТО купить книги о битве за Сталинград
01:30Горбачев назвал победителей в холодной войне
01:15Экономист объяснил аномальный рост ВВП Украины
00:55В Эквадоре восстановили объем производства нефти
00:52Пушков прокомментировал готовность Трампа воевать с Турцией
00:34Ozon позволит пользователям зарабатывать на заказах
00:28Захарова ответила на слова Цукерберга о "вмешательстве" РФ в выборы в США
00:18СМИ: Пентагон готовится к полному выводу войск из Афганистана
00:14Экс-премьер Латвии заявил, что страна попала в "пятую точку"
00:07ГД хочет ратифицировать протокол к конвенции СЕ о предупреждении терроризма
23:56На заводе в Свердловской области пролилась жидкая медь
23:46В НАСА рассказали о перспективах доставки астронавтов на МКС в 2020 году
23:35Глава НАСА считает, что конгресс поддержит идею о продлении работы МКС
23:33СМИ: импичмент Трампа будет основан на "злоупотреблении властью" по Украине
23:31Помпео рассказал о готовности Трампа к войне против Турции
23:24Украинцы рассказали, как их избивают за мову в Польше
23:24Трамп пообещал сирийским курдам помощь в добыче нефти
23:19"Роскосмос" заявил о работе России и США над продлением деятельности МКС
23:10Восемь человек пострадали при ЧП на нефтяном заводе в Оренбургской области
Лента новостейМолния