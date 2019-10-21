В Барселона проходит сидячая акция протеста у здания правительства Испании

БАРСЕЛОНА (Испания), 21 окт - РИА Новости, Виктория Иванова. Сидячая акция протеста, участие в которой принимают несколько сотен человек, по призыву организации TsunamiDemocratic проходит днём в понедельник перед представительством правительства Испании в Барселоне, передает корреспондент РИА Новости.

Участники акции - преимущественно молодёжь - принесли с собой плакаты с надписью Spain: sit and talk. Они выкрикивают требование освободить каталонских политиков, приговорённых Верховным судом за их причастность к организации незаконного референдума о независимости. Также толпа скандирует "Каталония - антифашисты" и поёт песню Bella Ciao, исполнение которой нередко сопровождает акции протеста в странах Европы.

Протест проходит в присутствии нарядов полиции, движение по прилегающим улицам частично перекрыто.

Акция идет на фоне визита в Барселону исполняющего обязанности премьера Испании Педро Санчеса. Он прибыл в Барселону утром в понедельник, встретился с сотрудниками полиции и отправился в больницы, где проходят лечение пострадавшие в ходе протестов силовики.

Митинги, перекрытия дорог, железнодорожных путей и беспорядки начались в Каталонии 14 октября после того, как Верховный суд Испании вынес приговоры 12 каталонским политикам в связи с их причастностью к проведению незаконного референдума о независимости.