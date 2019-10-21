В ДНР заявили, что украинский силовик подорвался на мине в Донбассе

ДОНЕЦК, 21 окт - РИА Новости. Украинский силовик подорвался на минных заграждениях в Донбассе, заявил в понедельник журналистам представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Дмитрий Астрахань.

"Противник продолжает нести небоевые потери в результате подрывов на собственных минных заграждениях. В районе Дзержинска (под контролем Киева – ред.) во время инженерной разведки в результате подрыва на минно-взрывном устройстве погиб сапер 58-й бригады ВСУ", - заявил Астрахань.