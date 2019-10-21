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РИА Новости

В ДНР заявили, что украинский силовик подорвался на мине в Донбассе

14:17 21.10.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЩит с предупреждением о минах у дороги в окрестностях поселка Октябрь Донецкой области
Щит с предупреждением о минах у дороги в окрестностях поселка Октябрь Донецкой области
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 21 окт - РИА Новости. Украинский силовик подорвался на минных заграждениях в Донбассе, заявил в понедельник журналистам представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Дмитрий Астрахань.
"Противник продолжает нести небоевые потери в результате подрывов на собственных минных заграждениях. В районе Дзержинска (под контролем Киева – ред.) во время инженерной разведки в результате подрыва на минно-взрывном устройстве погиб сапер 58-й бригады ВСУ", - заявил Астрахань.
Табличка Осторожно - мины! в поселке Зайцево Донецкой области
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