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РИА Новости
Саммит и Экономический форум Россия – Африка

Глава МИД Египта заявил о пользе международной конкуренции в Африке

14:12 21.10.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Арабской Республики Египет Самех Шукри
Министр иностранных дел Арабской Республики Египет Самех Шукри
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел Арабской Республики Египет Самех Шукри. Архивное фото
КАИР, 21 окт - РИА Новости, Надим Зуауи, Маргарита Кислова. Позитивная конкуренция Китая, стран Западной Европы и России в Африке идет континенту на пользу и способствует его развитию, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел Египта Самех Шукри.
Первый саммит Россия-Африка и экономический форум пройдут в Сочи 23-24 октября. На него приглашены руководители всех государств континента, почти 50 из них уже подтвердили свое участие. Председательствовать на саммите будут президенты России Владимир Путин и Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, который в 2019 году также временно возглавляет Африканский союз. Организаторы саммита и форума готовятся встретить 60 делегаций, включающих политиков, представителей бизнеса, делегатов от различных региональных и международных организаций.
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"Мы видим в сотрудничестве со всеми нашими партнерами большую выгоду для жителей континента… Позитивная конкуренция дает Африке преимущества, к примеру, дает возможность выбирать лучшие предложения для реализации различных проектов", - сказал Шукри.
Он добавил, что активное международное сотрудничество "способствует повышению уровня жизни и развитию, помогает решать насущные проблемы". "Мы приветствуем такую заинтересованность со стороны России и других государств. Это полезно как для жителей континента, так и для наших партнеров, которые получают возможность продвигать свою продукцию и технологии", - подчеркнул министр.
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Саммит и Экономический форум Россия – АфрикаСамех ШукриМИД ЕгиптаВладимир ПутинАфрикаКитайРоссияВ мире
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