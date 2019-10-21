Глава МИД Египта заявил о пользе международной конкуренции в Африке

КАИР, 21 окт - РИА Новости, Надим Зуауи, Маргарита Кислова. Позитивная конкуренция Китая, стран Западной Европы и России в Африке идет континенту на пользу и способствует его развитию, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел Египта Самех Шукри.

Первый саммит Россия-Африка и экономический форум пройдут в Сочи 23-24 октября. На него приглашены руководители всех государств континента, почти 50 из них уже подтвердили свое участие. Председательствовать на саммите будут президенты России Владимир Путин и Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, который в 2019 году также временно возглавляет Африканский союз. Организаторы саммита и форума готовятся встретить 60 делегаций, включающих политиков, представителей бизнеса, делегатов от различных региональных и международных организаций.

"Мы видим в сотрудничестве со всеми нашими партнерами большую выгоду для жителей континента… Позитивная конкуренция дает Африке преимущества, к примеру, дает возможность выбирать лучшие предложения для реализации различных проектов", - сказал Шукри.