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РИА Новости
Саммит и Экономический форум Россия – Африка

Глава МИД Египта назвал Россию важнейшим партнером Африки

14:09 21.10.2019 (обновлено: 15:19 21.10.2019)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Арабской Республики Египет Самех Шукри
Министр иностранных дел Арабской Республики Египет Самех Шукри
© РИА Новости / Максим Блинов
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КАИР, 21 окт - РИА Новости, Надим Зуауи, Маргарита Кислова. Россия является одним из важнейших мировых партнеров стран Африки, и сотрудничество между сторонами будет взаимовыгодным, учитывая, что африканский континент - это огромный перспективный и быстроразвивающийся рынок, сказал в интервью РИА Новости министр иностранных дел Египта Самех Шукри.
Первый саммит Россия-Африка и экономический форум пройдут в Сочи 23-24 октября. На него приглашены руководители всех государств континента, почти 50 из них уже подтвердили свое участие. Председательствовать на саммите будут президенты России Владимир Путин и Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, который в 2019 году также временно возглавляет Африканский союз.
"Африканские страны в последнее время сформировали свои приоритетные задачи... Эти первоочередные задачи касаются повышения уровня жизни населения континента, решения экономических проблем… Африка намерена в полной мере сотрудничать со своими партнерами на международной арене, Россия - один из таких важнейших партнеров, и она может содействовать реализации африканских планов", - сказал глава египетского внешнеполитического ведомства.
Он добавил, что и Африке есть, что предложить своим партнерам. "Наш континент - очень перспективный. Здесь много ресурсов и богатств, которые должны быть использованы, молодая рабочая сила – а это почти 60% населения. Африка, к тому же, - перспективный рынок с населением один миллиард и 300 миллионов человек, которое продолжает увеличиваться", - отметил собеседник агентства.
Министр иностранных дел Египта Самех Шукри
Вчера, 14:09Саммит и Экономический форум Россия – Африка
Глава МИД Египта назвал темы саммита в Сочи
Он подчеркнул достаточно высокий уровень экономического роста континента. "Уровень экономического роста в Африке находится в районе 4%, что можно считать приличным показателем, учитывая современную ситуацию в мировой экономике", - сказал Шукри.
Российско-африканские отношения в последние годы активно развиваются, идет политический диалог по важнейшим международным и региональным проблемам, включая региональные и глобальные вопросы безопасности. Развивается межпарламентское сотрудничество. Россия оказывает африканскому континенту поддержку в планах развития, поддерживает международные проекты по борьбе с болезнями, природными катастрофами, военными конфликтами в Африке, помогает готовить африканские кадры в различных областях. Активно развивается военно-техническое сотрудничество.
Эксперты считают, что саммит и экономический форум в Сочи станут прекрасной площадкой для презентации сторонами новых взаимовыгодных предложений и углубления партнерства в различных, в том числе, новых областях.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru >>
Министр иностранных дел Арабской Республики Египет Самех Шукри
Вчера, 14:10Саммит и Экономический форум Россия – Африка
Глава МИД Египта заявил об интересе к технологиям из России
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Саммит и Экономический форум Россия – АфрикаСамех ШукриМИД ЕгиптаРоссияЕгипетВ мире
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