На форуме "Россия-Африка" дадут старт созданию российской промзоны в Египте

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Создание Российской промышленной зоны в Египте, которая станет "экспортными воротами" в Африку, стартует на форуме "Россия-Африка" в Сочи, рассказал в интервью РИА Новости гендиректор Российского экспортного центра (РЭЦ) Андрей Слепнев в преддверии мероприятия.

Саммит и экономический форум "Россия-Африка" пройдут в Сочи 23-24 октября. На саммит приглашены руководители всех 54 государств континента. Сопредседателями саммита являются Россия и Египет. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.

"Мы сейчас формируем большой проект – Российская промышленная зона в Египте, который можно определить как наши "экспортные ворота" в Африку. В рамках форума будет анонсировано ее создание. Важным событием станет трансляция торжественной церемонии старта проекта по созданию РПЗ", - заявил Слепнев, отметив, что создание РПЗ входит в нацпроект "Международная кооперация и экспорт".

Он напомнил, что на площадке "Восточный Порт-Саид" экономической зоны Суэцкого канала будет постепенно создаваться уникальный комплекс площадью 525 гектаров. "Экспортеры и поставщики из России смогут локализовать там свои производственные мощности в непосредственной близости от перспективных рынков Ближнего Востока и Африки. Резиденты будут пользоваться современной инженерной и коммунальной инфраструктурой – это дороги, периметр безопасности, водо- и электроснабжение", - продолжил он.

Кроме того, производителям предложат выбрать оптимальное место для работы – базовую площадку для проектирования собственной застройки (greenfield) или готовые производственные корпуса (brownfield). Для резидентов будут действовать льготы и преференции, связанные с налогообложением, таможенными пошлинами на экспорт и импорт, затратами на персонал и с оплатой прохождения Суэцкого канала. Предусмотрена возможность 100%-ной репатриации полученной выручки, при этом не будет требований, касающихся наличия египетского партнера.

"На сегодня подписано 25 соглашений о намерениях с российскими компаниями относительно их участия в РПЗ в качестве потенциальных резидентов. Это производители биохимии и удобрений, строительных материалов и металлоконструкций, композитных материалов, сельскохозяйственной техники, электротехнического и нефтегазового оборудования, портовой оснастки и другие", - заключил Слепнев.