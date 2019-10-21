Главе Казанского научного центра РАН вручили Арбузовскую премию

КАЗАНЬ, 21 окт - РИА Новости. Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин в понедельник вручил Международную Арбузовскую премию в области фосфорорганической химии 2019 года председателю Казанского научного центра Российской академии наук Олегу Синяшину, сообщает пресс-служба президента республики.

Международная Арбузовская премия в области фосфорорганической химии учреждена президентом Татарстана в июле 1997 года, в канун 120-летнего юбилея выдающегося химика, создателя новой ветви химической науки - химии фосфорорганических соединений академика Александра Арбузова. Премия учреждена в целях дальнейшего развития химической науки в Татарстане, поощрения ученых за выдающиеся научные труды, научные открытия и изобретения в области химии фосфора. Премия присуждается раз в два года российскому или иностранному ученому персонально. Размер премии составляет 5 тысяч долларов.

"Вот уже более 20 лет эта премия – единственная в мире в области фосфорорганической химии и остается одной из самых престижных и статусных наград… Казань – город, где зародилась органическая химия. Именно здесь в середине XIX века возникла научная школа, давшая целую плеяду ученых мировой химической науки. Химия фосфора и его органических соединений – одно из важнейших направлений в развитии органической химии. Сегодня ученые Татарстана продолжают активную работу в этом направлении", - цитирует пресс-служба слова Песошина на церемонии вручения премии.

Премьер-министр выразил искреннюю радость, что в этом году Арбузовская премия присуждается земляку, директору Казанского научного центра РАН. Обращаясь к лауреату, он отметил, что нынешние достижения – это результат кропотливого и напряжённого труда, научного поиска, неустанной исследовательской деятельности. "Мы гордимся вашими успехами и вкладом в развитие современной науки", - сказал он.

Президент Академии наук Татарстана Мякзюм Салахов отметил, что за время существования премии она стала престижной наградой, которая ценится в научном мире. В частности, это видно и по тому количеству кандидатов, которые претендуют на получение этой премии.