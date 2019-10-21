Эрдоган хочет предпринять шаги по Сирии после переговоров с Путиным в Сочи

АНКАРА, 21 окт - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара "предпримет шаги" по Сирии после его переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи 22 октября.

В минувший четверг США и Турция заявили, что договорились о приостановке военной операции Турции на 120 часов и выводе курдских формирований из 30-километровой буферной зоны на границе Турции и Сирии, которую Анкара намерена контролировать самостоятельно. Тем не менее, поступали сообщения о продолжении боев.

"Большая часть этих 120 часов уже прошла. Завтра у нас будет поездка в Россию, в Сочи. Мы обсудим этот процесс с господином Путиным и после этого предпримем те шаги, которые необходимы", - заявил Эрдоган, выступая в Стамбуле. Он не уточнил, какие именно шаги имеются в виду.

Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство" (ИГ)*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.

Позднее было объявлено о начале наземной части операции. Минобороны Турции сообщило, что турецкие военные и сирийская вооруженная оппозиция 12 октября взяли под контроль Рас эль-Айн, а на следующий день было объявлено о взятии под контроль города Телль-Абъяд.

Сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии. Россия заявила, что Турции необходимо избегать действий, которые могут встать на пути урегулирования сирийского конфликта, продолжающегося с 2011 года.