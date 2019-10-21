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РИА Новости

Правительство Британии опубликует новый законопроект о Brexit

13:47 21.10.2019 (обновлено: 13:50 21.10.2019)
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© Sputnik / Lourdes GómezАкция против Brexit в Лондоне
Акция против Brexit в Лондоне
© Sputnik / Lourdes Gómez
Акция против Brexit в Лондоне. Архивное фото
ЛОНДОН, 21 окт – РИА Новости, Мария Табак. Британское министерство по Brexit подтвердило, что правительство в понедельник опубликует и внесет в парламент новый законопроект о выходе страны из ЕС, однако от спикера нижней палаты парламента Джона Беркоу зависит, ставить ли его на голосование.
В минувшую субботу парламентарии, приняв поправку независимого депутата Оливера Летвина, обязали премьера попросить ЕС о трехмесячном продлении Brexit c тем, чтобы обеспечить вступление в силу всего необходимого законодательства, исключить любые случайности и не допустить выхода Британии из Евросоюза без сделки. Премьер Борис Джонсон пообещал внести соответствующий законопроект на этой неделе и, вопреки своему желанию, попросил продление Brexit.
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"Сегодня правительство внесет важнейший законопроект о Brexit, который закрепит в британском законодательстве новое соглашение, достигнутое с ЕС… На этой неделе парламентарии получат возможность принять этот законопроект, проявить уважение к результату референдума и покинуть ЕС с соглашением 31 октября спокойным и дружеским образом", - говорится в сообщении министерства по делам Brexit.
Между тем, помимо многих других препятствий, законопроект может быть не допущен к голосованию так быстро: спикер палаты общин Джон Беркоу в районе 15.30 (17.30 мск) должен будет объявить, дает ли он "зеленый свет". Дело в том, что технически новое соглашение с ЕС уже ставилось на голосование в субботу, а по правилам один и тот же документ нельзя ставить на голосование во время той же парламентской сессии. Предыдущий премьер Тереза Мэй уже оказывалась в подобной ситуации, и ей приходилось "выкручиваться", чтобы вновь и вновь заставлять депутатов голосовать по ее соглашению: она вносила его частями и меняла форму документа.
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Джон БеркоуБорис ДжонсонТереза МэйЕвросоюзВеликобританияВ мире
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