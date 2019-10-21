Режиссеры одобрили открытие базы с данными о господдержке киноотрасли

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Российские режиссеры положительно отзываются о создании открытой базы данных о господдержке кинопроектов, которая начала работу на сайте Фонда кино в разделе ЕАИС.

Ранее в понедельник министр культуры Владимир Мединский презентовал два новых сервиса - "Государственная поддержка" и "Кинозритель". В первом содержится информация об объемах господдержки, распределенной по линии Минкультуры и Фонда кино с 2015 года, а также о должниках, которые получили государственные средства на съемки фильмов, однако не вернули возвратную часть или вообще не приступили к созданию кинокартин. Второй сервис будет показывать оценки фильмов, уровень ожиданий, объем аудитории на уикендах.

По словам режиссера Алексея Учителя, самым популярным приложением у создателей фильмов является на данный момент ЕАИС. "Когда выходят картины, мы как сумасшедшие каждую секунду нажимаем, проверяем, потому что онлайн получаешь результат, сколько продано билетов и какой у тебя результат. Здесь будет то же самое", - рассказал он журналистам.

Учитель считает, что создание открытой базы данных является очень важным делом. "Во-первых, это дает возможность увидеть какую-то реальность, что происходит в российском кинематографе. Во-вторых, для меня это важно потому, что есть возможность продумать сотрудничество. Есть поддержка государства, есть какие-то компании, то есть мы можем кооперироваться, и я буду знать всю картину того, как живет компания, какие результаты у нее. Мне кажется, это важно. Дело не в сплетнях, понимаете, а когда есть все данные, и ты можешь этим воспользоваться для понимания, мне кажется, это очень правильно", - добавил Учитель.

Режиссер Владимир Хотиненко также положительно отозвался о созданной базе данных. "Это очень внятная, лаконичная программа для анализа кинопроцесса. Думаю, она полезна будет всем кинематографистам и даже людям, которые просто интересуются кино. Эти рейтинги успешности – очень хорошая, гибкая, замечательная система", - сообщил Хотиненко журналистам, отметив, что система еще не до конца доработана.