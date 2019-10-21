Мединский представил базу данных о "киножуликах"

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Министр культуры РФ Владимир Мединский в понедельник презентовал работу базы данных, размещенной на сайте Фонда кино, о кинематографистах, которые не вернули возвратную часть госсредств после съемок фильмов.

Ранее в четверг Мединский в ходе совещания во ВГИК рассказал президенту РФ Владимиру Путину о "киножуликах", которые получили государственные средства на съемки фильмов, однако не вернули возвратную часть или вообще не приступили к созданию кинокартин, тем самым дискредитируя отрасль. По словам Мединского, Фонд кино за прошлый год вернул почти 700 миллионов рублей госсредств, осталось вернуть еще 300-400 миллионов.

"На прошлой неделе во время встречи президента во ВГИКе мы анонсировали создание еще двух систем, которые выводят наши отношения с отраслью на новый уровень и выводят на новый рынок качество работы с отечественным кинозрителем и степень открытости информации о государственной поддержке нашей киноиндустрии. Это два дополнительных сервиса, которые начнут работу в рамках ЕАИС (Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах в кинозалах - ред.). Назвали их просто: "Кинозритель" и "Государственная поддержка", - сказал Мединский.

По его словам, "Государственная поддержка" будет запущена с понедельника. Проект содержит информацию об объемах и формах господдержки производства фильмов, распределенной по линии Минкультуры и Фонда кино с 2015 года, а также об объемах и формах господдержки кино, вышедшего в широкий прокат в тот же период.

"К 1 января будут внесены практически все фильмы, которые получали поддержку министерства культуры с 2008 года. До 2008 года мы постараемся попозже что-то сделать, к сожалению, самой статистики не хватает", - сказал Мединский, добавив, что эта база делается в интересах налогоплательщиков.

Министр добавил, что база будет дорабатываться, и туда будут вноситься новые данные в зависимости от запросов экспертного сообщества. Например, в будущем в базу могут быть внесены данные от тех производителей, которые сняли кино на собственные деньги.

Мединский также рассказал, что проект "Кинозритель" будет показывать оценки фильмов, уровень ожиданий, объем аудиторий уикендов. По словам министра, "Кинозритель" даст понимание продюсерам и режиссерам, собрали ли они аудиторию, и что необходимо будет сделать для более успешного проката следующего проекта.