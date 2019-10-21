Ленобласть направит почти 3 млрд рублей на решение проблем долгостроев

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 окт - РИА Новости. В проекте областного бюджета на 2020-2022 годы, внесенного губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко в Законодательное собрание Ленинградской области, заложены 2,8 миллиарда рублей, которые будут направлены в фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства (УДС), а также на решение проблем долгостроев, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.

По его словам, в 2020 году в фонд будут направлены 500 миллионов рублей, в ‪2021 — 700 миллионов рублей, в ‪2022 — 800 миллионов рублей. Кроме того, при рассмотрении поправок в бюджет 2019 года с 300 до 800 миллионов рублей увеличена сумма, направленная на завершение долгостроев. Таким образом, всего на решение проблем пострадавших участников долевого строительства власти региона выделят 2,8 миллиарда рублей.