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РИА Новости
Ленинградская область

Ленобласть направит почти 3 млрд рублей на решение проблем долгостроев

13:18 21.10.2019
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЖилищное строительство
Жилищное строительство
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Жилищное строительство
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 окт - РИА Новости. В проекте областного бюджета на 2020-2022 годы, внесенного губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко в Законодательное собрание Ленинградской области, заложены 2,8 миллиарда рублей, которые будут направлены в фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства (УДС), а также на решение проблем долгостроев, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
По его словам, в 2020 году в фонд будут направлены 500 миллионов рублей, в ‪2021 — 700 миллионов рублей, в ‪2022 — 800 миллионов рублей. Кроме того, при рассмотрении поправок в бюджет 2019 года с 300 до 800 миллионов рублей увеличена сумма, направленная на завершение долгостроев. Таким образом, всего на решение проблем пострадавших участников долевого строительства власти региона выделят 2,8 миллиарда рублей.
"Ленинградская область одна из первых создала региональный Фонд помощи дольщикам. В ближайшее время будет опубликован список первых объектов, которые будут достроены за счет средств Фонда. Предполагается, что это будут наиболее готовые, прежде всего, документально, объекты. Помимо достройки также у Федерального фонда есть возможность принять решение о выплате компенсаций дольщикам исходя из рыночной стоимости метра в их объекте. Постановление правительства РФ вводит основной принцип - если достройка дороже, чем выплата компенсаций, то дольщики будут получать денежные средства", - сказал собеседник агентства.
Жилищное строительство
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