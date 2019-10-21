Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-21T13:17Z
https://ria.ru/20191021/1560024500.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/151808/95/1518089529_0:167:3049:1882_1036x0_80_0_0_45a33f6564b984632fa9cf22c2bf5269.jpg
РИА Новости
Война в Сирии

В Германии не планируют пересмотр кредитных программ для Турции из-за Сирии

13:17 21.10.2019
94
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкМинистерство иностранных дел Германии в Берлине
Министерство иностранных дел Германии в Берлине
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
БЕРЛИН, 21 окт - РИА Новости. Пересмотр кредитных программ Германии для Турции пока не рассматривается, ситуация в Сирии остается в центре внимания, заявил на брифинге представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер.
"Этот вопрос (о пересмотре госпрограмм экспортного кредитования - ред.) в такой форме сегодня не рассматривается", - сказал Бургер, отметив, что "в прошлом инструменты господдержки экспортных кредитов уже применялись, это не ново".
Как добавил присутствующий на брифинге представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, Берлин "очень внимательно наблюдает за развитием конфликта в Сирии, и это привело к тому, что применение инструментов Hermes сегодня тщательно проверяется в каждом отдельном случае".
В 2017 году Берлин анонсировал частичный пересмотр отношений с Анкарой на фоне скандала вокруг ареста шести правозащитников в Турции, в том числе гражданина ФРГ Петера Штойдтнера. Речь шла в том числе о приостановке кредитных и инвестиционных программ по линии Hermes.
Президент Турции Реджеп Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки ИГ*. Сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии. Россия заявила, что Турции необходимо избегать действий, которые могут встать на пути урегулирования сирийского конфликта, продолжающегося с 2011 года.
Ангела Меркель на саммите ЕС в Брюсселе
18 октября, 16:52РИА Новости
Меркель рассказала, какие темы планирует обсудить с Эрдоганом
* Террористическая организация, запрещенная в России
300102
Обсудить 1
Война в СирииВоенная операция Турции в СирииВойна в СирииМИД ГерманииHermesГерманияТурцияСирия
Рекомендуем
Сирийские военные на линии обороны на северо-западе района Манбидж
Берлин рассчитывает, что бои в Сирии не возобновятся после паузы
РИА
Новости
Сирийские военные в Тель-Тамре
Между Дамаском и курдами необходим диалог, уверен Лавров
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
Зариф заявил о готовности посетить Эр-Рияд при наличии подходящих условий
Прохожие у здания Министерства иностранных дел Германии в Берлине
В МИД Германии не исключили возможность технической отсрочки Brexit
Лента
новостей
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган исключил возможность переговоров с сирийскими курдами
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
Лавров: диалог Турции и Сирии должен опираться на Аданское соглашение
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган хочет предпринять шаги по Сирии после переговоров с Путиным в Сочи
Пакистанский солдат смотрит на индийских пограничников с индийской стороны в районе населенного пункта Вагах
Пакистан остановил почтовое сообщение с Индией, сообщили СМИ
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи
Путин и Эрдоган могут встретиться тет-а-тет в Сочи
Мирная жизнь в пограничном с Турцией сирийском городе Айн-аль-Араб (Кобани)
МИД Турции заявил, что курды покидают зону безопасности на севере Сирии
Танк турецкой армии на дороге в провинции Шанлыурфа в Турции
Эксперт: операция в Сирии увеличивает патриотические настроения в Турции
Американские военные в Сирии
США сохранят часть войск в деревнях около нефтяных полей в Сирии
Президент РФ В. Путин
Путин обсудил с Нетаньяху ситуацию в Сирии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:09Доли процента отделяют президента Боливии от переизбрания на новый срок
02:07В постпредстве России посоветовали НАТО купить книги о битве за Сталинград
01:30Горбачев назвал победителей в холодной войне
01:15Экономист объяснил аномальный рост ВВП Украины
00:55В Эквадоре восстановили объем производства нефти
00:52Пушков прокомментировал готовность Трампа воевать с Турцией
00:34Ozon позволит пользователям зарабатывать на заказах
00:28Захарова ответила на слова Цукерберга о "вмешательстве" РФ в выборы в США
00:18СМИ: Пентагон готовится к полному выводу войск из Афганистана
00:14Экс-премьер Латвии заявил, что страна попала в "пятую точку"
00:07ГД хочет ратифицировать протокол к конвенции СЕ о предупреждении терроризма
23:56На заводе в Свердловской области пролилась жидкая медь
23:46В НАСА рассказали о перспективах доставки астронавтов на МКС в 2020 году
23:35Глава НАСА считает, что конгресс поддержит идею о продлении работы МКС
23:33СМИ: импичмент Трампа будет основан на "злоупотреблении властью" по Украине
23:31Помпео рассказал о готовности Трампа к войне против Турции
23:24Украинцы рассказали, как их избивают за мову в Польше
23:24Трамп пообещал сирийским курдам помощь в добыче нефти
23:19"Роскосмос" заявил о работе России и США над продлением деятельности МКС
23:10Восемь человек пострадали при ЧП на нефтяном заводе в Оренбургской области
Лента новостейМолния