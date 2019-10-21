В Германии не планируют пересмотр кредитных программ для Турции из-за Сирии

БЕРЛИН, 21 окт - РИА Новости. Пересмотр кредитных программ Германии для Турции пока не рассматривается, ситуация в Сирии остается в центре внимания, заявил на брифинге представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер.

"Этот вопрос (о пересмотре госпрограмм экспортного кредитования - ред.) в такой форме сегодня не рассматривается", - сказал Бургер, отметив, что "в прошлом инструменты господдержки экспортных кредитов уже применялись, это не ново".

Как добавил присутствующий на брифинге представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, Берлин "очень внимательно наблюдает за развитием конфликта в Сирии, и это привело к тому, что применение инструментов Hermes сегодня тщательно проверяется в каждом отдельном случае".

В 2017 году Берлин анонсировал частичный пересмотр отношений с Анкарой на фоне скандала вокруг ареста шести правозащитников в Турции, в том числе гражданина ФРГ Петера Штойдтнера. Речь шла в том числе о приостановке кредитных и инвестиционных программ по линии Hermes.

Президент Турции Реджеп Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки ИГ*. Сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии. Россия заявила, что Турции необходимо избегать действий, которые могут встать на пути урегулирования сирийского конфликта, продолжающегося с 2011 года.