В Петербурге спустя 17 лет задержали подозреваемого в убийстве трех человек

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 окт – РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов задержали в Пензе подозреваемого в убийстве троих человек в 2002 году в Петербурге, сообщает пресс-служба городского управления СК.

"Расследуется уголовное дело по факту смерти в июне 2002 года троих мужчин от огнестрельных ранений. 18 октября 2019 года подозреваемый был задержан на территории города Пензы", - говорится в сообщении

По данным пресс-службы, мужчина долгое время скрывался на территории другого государства и различных регионов РФ по подложным документам.

По данным следствия, подозреваемый, находясь в ночь на 2 июня 2002 года рядом с торговыми павильонами на перекрестке проспекта Солидарности и улицы Подвойского, семь раз выстрелил в троих мужчин. В результате смерть одного из них наступила на месте, двое скончались в больнице.