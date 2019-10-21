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РИА Новости

В Петербурге спустя 17 лет задержали подозреваемого в убийстве трех человек

13:11 21.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 окт – РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов задержали в Пензе подозреваемого в убийстве троих человек в 2002 году в Петербурге, сообщает пресс-служба городского управления СК.
"Расследуется уголовное дело по факту смерти в июне 2002 года троих мужчин от огнестрельных ранений. 18 октября 2019 года подозреваемый был задержан на территории города Пензы", - говорится в сообщении
По данным пресс-службы, мужчина долгое время скрывался на территории другого государства и различных регионов РФ по подложным документам.
По данным следствия, подозреваемый, находясь в ночь на 2 июня 2002 года рядом с торговыми павильонами на перекрестке проспекта Солидарности и улицы Подвойского, семь раз выстрелил в троих мужчин. В результате смерть одного из них наступила на месте, двое скончались в больнице.
Расследование уголовного дела продолжается.
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