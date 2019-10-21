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РИА Новости
Туризм

В аэропортах Таиланда за три дня выявили восемь тысяч нарушителей

13:17 21.10.2019
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВид на Бангкок. Таиланд, 2016
Вид на Бангкок. Таиланд, 2016
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
БАНГКОК, 21 окт – РИА Новости. Системы биометрического контроля, установленные в 16 международных аэропортах Таиланда, только за первые три дня своей работы выявили восемь тысяч нарушителей, заявил на пресс-конференции в Бангкоке начальник главного управления иммиграционной полиции Таиланда генерал-лейтенант Сомпхонг Чингдуанг.
"Только в первые три дня работы системы иммиграционной полиции удалось обнаружить и задержать более восьми тысяч нарушителей иммиграционного режима и лиц, в отношении которых имелись судебные постановления на арест", - сообщил Чингдуанг.
Он также добавил, что с 1 июля по 1 сентября биометрические системы выявили более 45 тысяч иностранцев, находившихся в Таиланде дольше срока, определенного визой или разрешением на безвизовой въезд, более тысячи лиц, занесенных в "черные списки" за различные нарушения уголовного и иммиграционного законодательства, и более 700 человек, в отношении которых судами Таиланда были выданы постановления на арест по уголовным делам.
Системы биометрического контроля устанавливались в аэропортах Таиланда, принимающих международные рейсы, в мае и июне 2019 года, и включились в работу с 1 июля.
Здание международного аэропорта на острове Пхукет
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