В аэропортах Таиланда за три дня выявили восемь тысяч нарушителей

БАНГКОК, 21 окт – РИА Новости. Системы биометрического контроля, установленные в 16 международных аэропортах Таиланда, только за первые три дня своей работы выявили восемь тысяч нарушителей, заявил на пресс-конференции в Бангкоке начальник главного управления иммиграционной полиции Таиланда генерал-лейтенант Сомпхонг Чингдуанг.

"Только в первые три дня работы системы иммиграционной полиции удалось обнаружить и задержать более восьми тысяч нарушителей иммиграционного режима и лиц, в отношении которых имелись судебные постановления на арест", - сообщил Чингдуанг.

Он также добавил, что с 1 июля по 1 сентября биометрические системы выявили более 45 тысяч иностранцев, находившихся в Таиланде дольше срока, определенного визой или разрешением на безвизовой въезд, более тысячи лиц, занесенных в "черные списки" за различные нарушения уголовного и иммиграционного законодательства, и более 700 человек, в отношении которых судами Таиланда были выданы постановления на арест по уголовным делам.