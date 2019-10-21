На Шри-Ланке число заразившихся лихорадкой денге превысило 55 тысяч человек

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Число заразившихся лихорадкой денге на Шри-Ланке с начала года превысило 55 тысяч человек, более 70 человек погибли, сообщает агентство Число заразившихся лихорадкой денге на Шри-Ланке с начала года превысило 55 тысяч человек, более 70 человек погибли, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на данные Эпидемиологического управления страны.

Ранее сообщалось о более чем 42 тысячах случаев заболевания лихорадкой и о 62 погибших от этого вируса.

Отмечается, что на 18 октября этого года зафиксировано почти 55,9 тысячи случаев заболевания, больше всего - в столичном округе Коломбо (примерно 11,8 тысячи заразившихся). Кроме того, специалисты подчеркнули, что в стране есть пять округов, где существует повышенный риск заразиться вирусом лихорадки: это столичный округ Коломбо, округа Гампаха и Калутара в Западной провинции, округ Галле - в Южной, и округ Ратнапура на юге острова.

"Семьдесят четыре смерти от денге - это тревожное число, когда речь идет о периоде всего в 10 месяцев. За весь прошлый год было зарегистрировано лишь 58 случаев смерти от денге... Всем пациентам, заразившимся лихорадкой, нужен отдых, они должны воздерживаться от посещения работы или школы", - заключили эпидемиологи.

В 2018 году лихорадкой денге на Шри-Ланке заразились более 48 тысяч человек, 50 человек скончались.

Лихорадка денге - опасное заболевание трансмиссивной вирусной этиологии, распространенное в регионах с субтропическим и тропическим климатом. Основными переносчиками лихорадки денге являются комары Aedes aegypti.