Медведев заявил, что в российской экономике все в порядке

ГОРКИ, 21 окт — РИА Новости. Председатель правительства Дмитрий Медведев на заседании Консультативного совета по иностранным инвестициям (КСИИ) заявил, что в экономике России в целом "все в порядке".

"Увеличивается объем промышленного производства, товарооборот, макроэкономические показатели в России, вы тоже знаете, находятся на очень хорошем уровне, низкой является инфляция, мы стараемся участвовать во всяких системах и рейтингах". Дмитрий Медведев Председатель правительства России Председатель правительства России

Он отметил, что интерес иностранных инвесторов к России не ослаб даже после введения санкций.

"Напротив, даже после введения всяких разных санкций объем инвестиций по линии КСИИ продолжал расти. <…> За последние пять лет, как раз период непростой, объем инвестиций увеличился приблизительно на 50%", — добавил премьер.

По словам Медведева, сегодня правительство не может не следить за происходящим в экономике страны.

"Может быть, лучше, когда правительство вообще ни во что не погружается, но мы точно еще не находимся в той стадии развития экономики в нашей стране, когда правительство может быть сторонним наблюдателем экономических процессов", — пояснил премьер.