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РИА Новости

Медведев заявил, что в российской экономике все в порядке

12:49 21.10.2019 (обновлено: 15:20 21.10.2019)
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание о ходе реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"
редседатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание о ходе реализации национального проекта Безопасные и качественные автомобильные дороги
© РИА Новости / Александр Астафьев
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ГОРКИ, 21 окт — РИА Новости. Председатель правительства Дмитрий Медведев на заседании Консультативного совета по иностранным инвестициям (КСИИ) заявил, что в экономике России в целом "все в порядке".

"Увеличивается объем промышленного производства, товарооборот, макроэкономические показатели в России, вы тоже знаете, находятся на очень хорошем уровне, низкой является инфляция, мы стараемся участвовать во всяких системах и рейтингах".

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит заседание правительства РФ
Дмитрий Медведев
Председатель правительства России
Он отметил, что интерес иностранных инвесторов к России не ослаб даже после введения санкций.
"Напротив, даже после введения всяких разных санкций объем инвестиций по линии КСИИ продолжал расти. <…> За последние пять лет, как раз период непростой, объем инвестиций увеличился приблизительно на 50%", — добавил премьер.
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По словам Медведева, сегодня правительство не может не следить за происходящим в экономике страны.
"Может быть, лучше, когда правительство вообще ни во что не погружается, но мы точно еще не находимся в той стадии развития экономики в нашей стране, когда правительство может быть сторонним наблюдателем экономических процессов", — пояснил премьер.
Консультативный совет по иностранным инвестициям в России был образован по решению правительства в 1994 году. Это постоянно действующий орган, он рассматривает вопросы, возникающие у иностранных организаций в ходе реализации инвестиционных проектов в России.
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Дмитрий МедведевРоссияЭкономика
Популярные комментарии
От босса научился методике "на голубом глазу". Хотя, ради справедливости надо отметить, что в той нише экономики, где он сам обосновался, всё в порядке.
21 октября, 13:38
mmirko.bellotti
242361649
макроэкономические показатели в России, вы тоже знаете, находятся на очень хорошем уровне, низкой является инфляция, мы стараемся участвовать во всяких системах и рейтингах" - Класс как сказал! ты наша гордость!
21 октября, 13:37
Николай С.
8912752314
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