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РИА Новости

Директор артели под Красноярском, где прорвало дамбу, знал о нарушениях

12:47 21.10.2019 (обновлено: 13:26 21.10.2019)
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© РИА Новости / Пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю / Перейти в фотобанкПрорыв дамбы в Красноярском крае
Прорыв дамбы в Красноярском крае
© РИА Новости / Пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю
Перейти в фотобанк
КРАСНОЯРСК, 21 окт — РИА Новости. Генеральный директор ООО "Сисим" и инженер по технике безопасности знали, что общежития для рабочих, попавшие в зону затопления из-за прорыва дамбы, построены с нарушениями, заявила судья Марина Попцова.
Как сообщили следователи, сотрудники предприятия планировали скрыть улики: в субботу от офиса отъезжала машина, при осмотре которой были обнаружены четыре системных блока и документация, относящаяся к деятельности организации.
Место прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края
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Опубликован список погибших из-за прорыва дамбы в Красноярском крае
Начальника участка Андрея Еганова арестовали до 18 декабря. Он заявил журналистам, что признает вину и сожалеет о случившемся.

"Я же начальник участка, за все отвечаю", — сказал Еганов.

Директор ООО "Сисим" и мастер горного участка задержаны, вскоре суд определит им меру пресечения.

Прорыв дамбы под Красноярском

ЧП на технологическом водоеме золотодобывающей артели в районе поселка Щетинкино произошло в субботу утром. В результате прорыва дамб затопило два рабочих общежития.
Погибли 15 человек, 27 пострадали. Судьба пятерых рабочих до сих пор не известна. На месте трагедии работают спасатели.
Подозреваемые по делу о прорыве дамбы на допросе
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СК выложил кадры допроса подозреваемых в деле о прорыве дамбы
СК установил, что дамбы были возведены незаконно для отвода грунтовых вод на участке золотодобычи. Прорыв начался с самой верхней, а затем по цепочке из-за силы двигающегося потока воды разрушились еще четыре гидротехнических сооружения.
Как сообщали местные власти, артель принадлежит холдингу "Сибзолото", но нигде не зарегистрирована.
По данным следователей, горный мастер, в обязанности которого входили организация и проведение работ на участке, не имеет никакого специального образования, при этом начальник участка осознавал опасность постройки рабочего поселка в зоне затопления.
Понедельник объявлен в Красноярском крае днем траура.
Сотрудники МЧС ведут поисково-спасательные работы на месте прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края
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