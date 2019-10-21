Директор артели под Красноярском, где прорвало дамбу, знал о нарушениях

КРАСНОЯРСК, 21 окт — РИА Новости. Генеральный директор ООО "Сисим" и инженер по технике безопасности знали, что общежития для рабочих, попавшие в зону затопления из-за прорыва дамбы, построены с нарушениями, заявила судья Марина Попцова.

Как сообщили следователи, сотрудники предприятия планировали скрыть улики: в субботу от офиса отъезжала машина, при осмотре которой были обнаружены четыре системных блока и документация, относящаяся к деятельности организации.

Начальника участка Андрея Еганова арестовали до 18 декабря. Он заявил журналистам, что признает вину и сожалеет о случившемся.

"Я же начальник участка, за все отвечаю", — сказал Еганов.

Директор ООО "Сисим" и мастер горного участка задержаны, вскоре суд определит им меру пресечения.

Прорыв дамбы под Красноярском

ЧП на технологическом водоеме золотодобывающей артели в районе поселка Щетинкино произошло в субботу утром. В результате прорыва дамб затопило два рабочих общежития.

Погибли 15 человек, 27 пострадали. Судьба пятерых рабочих до сих пор не известна. На месте трагедии работают спасатели.

СК установил, что дамбы были возведены незаконно для отвода грунтовых вод на участке золотодобычи. Прорыв начался с самой верхней, а затем по цепочке из-за силы двигающегося потока воды разрушились еще четыре гидротехнических сооружения.

Как сообщали местные власти, артель принадлежит холдингу "Сибзолото", но нигде не зарегистрирована.

По данным следователей, горный мастер, в обязанности которого входили организация и проведение работ на участке, не имеет никакого специального образования, при этом начальник участка осознавал опасность постройки рабочего поселка в зоне затопления.