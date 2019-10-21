Калининградец разбил батарею в отделе полиции, обварился кипятком и умер

КАЛИНИНГРАД, 21 окт - РИА Новости. Задержанный за мелкое хулиганство житель Калининградской области разбил в отделе полиции радиатор отопления, обварился кипятком и скончался от термических ожогов в больнице, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по региону.

В полиции отметили, что мужчину доставили в дежурную часть отдела полиции по Московскому району Калининграда за совершение административного правонарушения по статье "Мелкое хулиганство".

"Находясь в помещении для содержания задержанных лиц, 36-летний мужчина умышленно повредил радиатор отопления, в результате чего получил термические ожоги. Сотрудниками полиции была незамедлительно оказана первая помощь пострадавшему и вызвана бригада скорой медицинской помощи, которая его госпитализировала. Мужчина скончался в больнице", - сообщили в полиции.