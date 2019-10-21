Shell выходит из проекта Хазар в Казахстане из-за низкой рентабельности

НУР-СУЛТАН, 21 окт - РИА Новости. Компания Shell выходит из проекта разработки месторождения Хазар в Казахстане, в котором ей принадлежит 55% акций, решение связано с низкой рентабельностью, сообщила в понедельник казахстанская компания PSA, представляющая интересы государства в соглашениях о разделе продукции.

"Консорциум NCOC, акционерами которого являются "Казмунайгаз" (16,88% акций), Shell, ExxonMobil, Total и итальянская Eni (по 16,81%), а также китайская CNPC (8,33%) и японская Inpex (7,56%) заявил об отказе от планов освоения месторождения Каламкас-море. При этом Shell также уведомила власти Казахстана о выходе из проекта разработки месторождения Хазар, в котором ей принадлежит 55% акций", - говорится в сообщении компании.

"Решение наших партнеров связано с низкой рентабельностью этих проектов на фоне высоких капитальных затрат", - приводится в релизе комментарий министерства энергетики Казахстана.

Структура Хазар входит в контрактную территорию проекта "Жемчужина", который на условиях СРП реализует компания Caspi Meruerty Operating Company (CMOC). Помимо Shell (55%), акционерами последней являются Казмунайгаз (25%), Оман Ойл (20%).

Каламкас-море входит в одну контрактную территорию с месторождением Кашаган, разрабатываемым на условиях СРП консорциумом NCOC. Соглашение 2018 года между Казахстаном и участниками Северо-Каспийского проекта по месторождению Каламкас-море предусматривает, что в случае непредоставления на утверждение плана его освоения до конца октября 2019 года, месторождение будет добровольно возвращено республике.

"В скором времени должна быть начата процедура по возврату прав недропользования по месторождению Каламкас-море в собственность государства. По завершению этого процесса республикой может быть рассмотрен вопрос о привлечении других инвесторов в проект. Новые контракты будут основаны на текущем налоговом законодательстве, а не на условиях соглашения о разделе продукции", - прокомментировали в минэнерго республики.