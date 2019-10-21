Россия приветствует продолжение диалога с Болгарией, заявил Лавров

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Россия приветствует продолжение диалога с Болгарией, который в последние время был устойчивым, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на переговорах с вице-премьером, министром иностранных дел Республики Болгария Екатериной Захариевой.

"Рад продолжить диалог, который за последнее время был устойчив", - сказала российский министр, отметив, что этот диалог отражает интересы народов двух стран.

Лавров отметил, что отношения Москвы и Софии опираются на глубокие исторические, духовные традиции, а в этом году страны отметили 140-летие установления дипотношений.

"Признательны вам, что приняли наше приглашение, это хорошая возможность обсудить двусторонние связи и обменяться мнениями о ситуации в Европе и в мире в целом" - сказал глава МИД РФ.