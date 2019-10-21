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РИА Новости

Эксгумация и перезахоронение останков Франко пройдет 24 октября

11:42 21.10.2019
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© РИА Новости / Елена ШестернинаБазилика в Долине Павших под Мадридом
Базилика в Долине Павших под Мадридом
© РИА Новости / Елена Шестернина
Базилика в Долине Павших под Мадридом. Архивное фото
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Эксгумация останков испанского диктатора Франсиско Франко и их перезахоронение состоится 24 октября, сообщает испанское правительство.
"В четверг, 24 октября, в 10.30 утра правительство Испании начнет эксгумацию останков диктатора Франциско Франко из базилики Долины Павших в соответствии с законом об исторической памяти от 2007 года", - говорится в заявлении правительства.
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После эксгумации останки будут перезахоронены на кладбище Мингоррубио в районе Эль-Пардо, входящем в муниципалитет Мадрид. Здесь покоится супруга диктатора Кармен Поло.
В сообщении отмечается, что эксгумация и перезахоронение будет проведены "с достоинством и уважением" в тесном кругу, в присутствии семьи Франко, а также главы министерства юстиции Долорес Дельгадо.
Эксгумация Франко (правил в 1939-1975 годах) была одним из первых решений социалистического правительства Педро Санчеса после прихода к власти в июне 2018 года. В августе прошлого года кабинет министров в срочном порядке принял декрет, вносящий изменения в закон об исторической памяти 2007 года - "эксгумировать останки диктатора Франсиско Франко из места, где захоронены жертвы войны".
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Однако против выступила семья Франко. В качестве единственной альтернативы она предложила крипту кафедрального мадридского собора Альмудена, где похоронены дочь и зять диктатора. Власти отказались от этого варианта. Правительство приняло решение перезахоронить Франко на кладбище в Эль-Пардо, где покоится его супруга. В июне, за несколько дней до запланированной эксгумации, Верховный суд согласился ее отсрочить до вынесения решения по иску семьи Франко по существу. Судьи отклонили иск единогласно 24 сентября. Десятого октября ВС снял последние юридические препятствия для эксгумации.
Адвокат семьи Франко Хавьер Каскеро заявил, что обратится в Конституционный суд в связи с нарушением прав истцов при рассмотрении дела в ВС. Среди прочего он просит КС временно приостановить эксгумацию до вынесения окончательного вердикта.
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