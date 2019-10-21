Банки попросили ЦБ отменить 27 "антиотмывочных" норм, сообщили СМИ

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Банки, страховые компании, пенсионные фонды и другие участники финансового рынка предложили Центробанку устранить устаревшие нормы "антиотмывочного" законодательства, сообщает РБК со ссылкой на документ с предложениями.
Идеи были озвучены в ходе совещания с представителями ЦБ, которое прошло 16 октября.
Среди основных предложений участников рынка – установление минимальной суммы транзакции, для которой не надо устанавливать бенефициара, выведение из-под действия "антиотмывочного" закона инвестиционных советников и страховых компаний, не занимающихся страхованием жизни, увеличение суммы страховых премий, которые можно перечислять без идентификации, а также отмена обязательства по проверке миграционных карт у иностранных клиентов.
В пресс-службе Банка России заявили, что обсуждение предложений пройдет в рамках рабочей группы по оптимизации регуляторной нагрузки.