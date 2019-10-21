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РИА Новости

Банки попросили ЦБ отменить 27 "антиотмывочных" норм, сообщили СМИ

11:16 21.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЗдание Центрального банка РФ на улице Неглинной в Москве
Здание Центрального банка РФ на улице Неглинной в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Банки, страховые компании, пенсионные фонды и другие участники финансового рынка предложили Центробанку устранить устаревшие нормы "антиотмывочного" законодательства, сообщает РБК со ссылкой на документ с предложениями.
Идеи были озвучены в ходе совещания с представителями ЦБ, которое прошло 16 октября.
Среди основных предложений участников рынка – установление минимальной суммы транзакции, для которой не надо устанавливать бенефициара, выведение из-под действия "антиотмывочного" закона инвестиционных советников и страховых компаний, не занимающихся страхованием жизни, увеличение суммы страховых премий, которые можно перечислять без идентификации, а также отмена обязательства по проверке миграционных карт у иностранных клиентов.
В пресс-службе Банка России заявили, что обсуждение предложений пройдет в рамках рабочей группы по оптимизации регуляторной нагрузки.
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65150548
Обсудить 8
Центральный Банк РФЭкономика
Популярные комментарии
Подумайте сами для чего это нужно. Например установили минимальную сумму транзакции. Далее бенефициар открывает в оффшорах сотню тысяч счетов и по минималке выводят капитал из страны. И всё... Им даже никто не заинтересуется так как всё легально.
21 октября, 11:34
invisibleworld
2822002
Интересно было увидеть список этих банков. Думаю к этим банкам стоит внимательно присмотреться кое кому.
21 октября, 11:29
invisibleworld
15100015
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