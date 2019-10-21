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РИА Новости

В ФНПР прокомментировали сообщения о массовых сокращениях в 2020 году

11:10 21.10.2019 (обновлено: 13:25 21.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСотрудники в офисе
Сотрудники в офисе
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Сотрудники в офисе. Архивное фото
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Прогнозировать возможные сокращения в будущем году сложно, не ясны отрасли-драйверы развития для создания новых рабочих мест, сообщил РИА Новости зампредседателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков.
Ранее газета "Известия" со ссылкой на исследование Headhunter сообщила, что почти каждая десятая компания планирует провести сокращение персонала в следующем году. В Минтруде отметили, что показатели безработицы в следующем году сохранятся на текущем уровне, в настоящее время ситуация на рынке труда находится в стабильном положении.
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"Здесь ситуация достаточно проста. Не ясны отрасли, которые в настоящий момент выступали бы при нынешних темпах экономического развития в качестве драйверов для, соответственно, пресловутого развития и для возможности создания новых рабочих мест", - рассказал Шершуков.
Он отметил, что в ряде отраслей есть проблемы. Но вопрос о размерах возможных сокращений "остается открытым". Шершуков подчеркнул, что изменения на рынке труда следуют за изменениями в экономике. "А в настоящий момент тренд, я бы его оценил, как нейтрально-негативный", - пояснил он.
Трудовая книжка
22 августа, 03:10РИА Новости
Исследование показало, кто в России меньше всего опасается сокращений
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Обсудить 34
Федерация независимых профсоюзов РоссииHeadHunterРоссияЭкономика
Популярные комментарии
ФНПР даже не могут понять, кто выступит драйвером экономического роста. А как же отрасли направленные например на импортозамещение? Мне вообще не понятно откуда такие специалисты берутся, когда их даже не было слышно при обсуждении пенсионной реформы... Хотя о чём это я.. Её же и не обсуждали..
21 октября, 11:26
invisibleworld
4210002
"Тренд нейтрально-негативный". Это из серии "отрицательные темпы роста"
21 октября, 11:27
Дмитрий М.
1750103
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