В ФНПР прокомментировали сообщения о массовых сокращениях в 2020 году

"Здесь ситуация достаточно проста. Не ясны отрасли, которые в настоящий момент выступали бы при нынешних темпах экономического развития в качестве драйверов для, соответственно, пресловутого развития и для возможности создания новых рабочих мест", - рассказал Шершуков.

Он отметил, что в ряде отраслей есть проблемы. Но вопрос о размерах возможных сокращений "остается открытым". Шершуков подчеркнул, что изменения на рынке труда следуют за изменениями в экономике. "А в настоящий момент тренд, я бы его оценил, как нейтрально-негативный", - пояснил он.