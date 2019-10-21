В ФНПР прокомментировали сообщения о массовых сокращениях в 2020 году

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Прогнозировать возможные сокращения в будущем году сложно, не ясны отрасли-драйверы развития для создания новых рабочих мест, сообщил РИА Новости зампредседателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков.
Ранее газета "Известия" со ссылкой на исследование Headhunter сообщила, что почти каждая десятая компания планирует провести сокращение персонала в следующем году. В Минтруде отметили, что показатели безработицы в следующем году сохранятся на текущем уровне, в настоящее время ситуация на рынке труда находится в стабильном положении.
"Здесь ситуация достаточно проста. Не ясны отрасли, которые в настоящий момент выступали бы при нынешних темпах экономического развития в качестве драйверов для, соответственно, пресловутого развития и для возможности создания новых рабочих мест", - рассказал Шершуков.
Он отметил, что в ряде отраслей есть проблемы. Но вопрос о размерах возможных сокращений "остается открытым". Шершуков подчеркнул, что изменения на рынке труда следуют за изменениями в экономике. "А в настоящий момент тренд, я бы его оценил, как нейтрально-негативный", - пояснил он.