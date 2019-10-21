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РИА Новости

Эксперты АКРА считают неизбежным рост стоимости ОСАГО

11:02 21.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкСтраховой полис ОСАГО
Страховой полис ОСАГО
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Страховой полис ОСАГО. Архивное фото
МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Ситуация на страховом рынке в России говорит о неизбежности роста тарифов по ОСАГО, говорится в исследовании АКРА, которое есть в распоряжении РИА Новости.
"Высокая конкуренция сдерживает рост тарифов по ОСАГО, который можно было ожидать в результате расширения тарифного коридора. Напротив, мы наблюдаем тенденцию снижения средней премии на один полис при этом показатели убытков и комиссионных расходов, как минимум, не улучшаются, что служит дополнительным свидетельством обострения конкуренции среди автостраховщиков", - полагают авторы исследования.
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"По мнению агентства, в текущей ситуации на рынке определенное увеличение тарифов по ОСАГО становится неизбежным. Единственный вопрос, произойдет ли это после очередных шагов регулятора по либерализации ОСАГО или до?", - рассуждают эксперты.
Первый этап реформы ОСАГО - его либерализация - стартовал в январе. Тарифный коридор (базовая ставка, на основе которой рассчитывается итоговая стоимость) был расширен на 20% вверх и вниз от базовой цены (его рамки теперь находятся в пределах 2,746-4,942 тысячи рублей). Также появились дополнительные ступени в расчете коэффициента возраст-стаж. С 1 апреля вступили в силу изменения в расчете коэффициента аварийности бонус-малус.
Разработанный Минфином и ЦБ законопроект о дальнейшей либерализации "автогражданки" был внесен в Госдуму в июле. Он направлен на индивидуализацию тарифа по ОСАГО. Проект предполагает отмену коэффициентов мощности (с 1 октября 2020 года) и территории (с 1 января 2020 года), а также дальнейшее расширение тарифного коридора - страховщики смогут самостоятельно определять тариф в его пределах. Вдобавок к этому должны измениться лимиты выплат для пострадавших в ДТП: размер выплаты за вред жизни и здоровью повысится до 2 миллионов рублей с нынешних 500 тысяч, то есть будет приравнен той компенсации, которая уже сейчас положена, в частности, пассажирам автобусов.
Однако из-за опасений роста тарифов депутаты пока не стали выносить его на пленарное заседание Госдумы, которое было запланировано на 15 октября.
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