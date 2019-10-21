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РИА Новости

Песков переадресовал в Минобороны вопрос о сбое во время учений "Гром-2019"

10:44 21.10.2019 (обновлено: 16:24 21.10.2019)
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© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкПуск высокоточной крылатой ракеты "Калибр" во время учений "Гром-2019"
Пуск высокоточной крылатой ракеты Калибр во время учений Гром-2019
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Пуск высокоточной крылатой ракеты "Калибр" во время учений "Гром-2019"
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков посоветовал журналистам обратиться в Минобороны с просьбой прокомментировать нештатную ситуацию, которая якобы произошла во время учений "Гром-2019".
Ранее в понедельник газета "Ведомости" со ссылкой на два источника, близких к оборонному ведомству, написала, что атомный подводный крейсер К-44 "Рязань" запустил одну межконтинентальную баллистическую ракету Р-29Р по полигону "Чижа" вместо запланированных двух.
О пусках баллистических и крылатых ракет в рамках стратегических учений "Гром-2019" в пятницу сообщили в Министерстве обороны.
Как уточнили в ведомстве, в Национальном центре управления обороной России запусками руководил президент Владимир Путин.
В министерстве заявили, что задачи были выполнены в полном объеме, все ракеты достигли целей и подтвердили заданные характеристики.
Опубликовано видео пусков баллистических ракет на учениях Гром-2019
17 октября, 15:39РИА Новости
Минобороны показало видео пусков ракет на учениях "Гром-2019"
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Дмитрий ПесковРоссияБезопасность
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