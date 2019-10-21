Песков переадресовал в Минобороны вопрос о сбое во время учений "Гром-2019"

Пуск высокоточной крылатой ракеты "Калибр" во время учений "Гром-2019"

Пуск высокоточной крылатой ракеты "Калибр" во время учений "Гром-2019"

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков посоветовал журналистам обратиться в Минобороны с просьбой прокомментировать Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков посоветовал журналистам обратиться в Минобороны с просьбой прокомментировать нештатную ситуацию , которая якобы произошла во время учений "Гром-2019".

Ранее в понедельник газета "Ведомости" со ссылкой на два источника, близких к оборонному ведомству, написала, что атомный подводный крейсер К-44 "Рязань" запустил одну межконтинентальную баллистическую ракету Р-29Р по полигону "Чижа" вместо запланированных двух.

О пусках баллистических и крылатых ракет в рамках стратегических учений "Гром-2019" в пятницу сообщили в Министерстве обороны.

Как уточнили в ведомстве, в Национальном центре управления обороной России запусками руководил президент Владимир Путин.