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РИА Новости

СМИ сообщили о нештатной ситуации при запуске ракеты на учениях "Гром-2019"

05:29 21.10.2019 (обновлено: 15:46 21.10.2019)
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© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкПуск ракеты во время учений "Гром-2019"
Пуск ракеты во время учений Гром-2019
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. На учениях стратегических ядерных сил "Гром-2019" произошла нештатная ситуация. Об этом "Ведомостям" рассказали два собеседника, близких к Минобороны.
Планировалось, что атомный подводный крейсер К-44 "Рязань" осуществит два пуска межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Р-29Р по полигону Чижа. Первый пуск ракеты осуществили 17 октября. Вторая же Р-29Р не вышла из шахтной пусковой установки.
По информации источника, причиной мог быть отказ некоторых систем подлодки, которые отвечают за команду о пуске.
Специальной комиссии из представителей командования Тихоокеанского флота, Главного штаба ВМФ и оборонной промышленности предстоит установить точные причины нештатной ситуации.
Опубликовано видео пусков баллистических ракет на учениях Гром-2019
17 октября, 15:39РИА Новости
Минобороны показало видео пусков ракет на учениях "Гром-2019"
Атомный подводный крейсер К-44 "Рязань" — последняя оставшаяся в строю лодка проекта 667БДР "Кальмар". Он вооружен жидкостными двухступенчатыми ракетами Р-29Р, которые могут забросить три боевых блока по 200 килотонн на дальность 6,5 тысячи километров.
Ранее в Минобороны сообщили, что в учениях "Гром-2019" задействованы порядка 12 тысяч военнослужащих, а также 213 пусковых установок стратегического назначения, 105 летательных аппаратов, включая пять стратегических ракетоносцев, до 15 надводных кораблей, пять подводных лодок, 310 единиц боевой и специальной техники.
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Военные учения - БезопасностьРоссияВМФ РФБезопасность
Популярные комментарии
Учения проходили под командованием самого верховного. Политика, экономика, здравоохранение, образование, социалка, финансы - везде сбой. Так что все закономерно.
21 октября, 06:27
MMaestro201261
19492183209
Главное,что таким системам и сложной технике аналогов в мире нет)
21 октября, 06:37
ИВИрина Вильянен
1217019056
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