СМИ сообщили о нештатной ситуации при запуске ракеты на учениях "Гром-2019"

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. На учениях стратегических ядерных сил "Гром-2019" произошла нештатная ситуация. Об этом "Ведомостям" На учениях стратегических ядерных сил "Гром-2019" произошла нештатная ситуация. Об этом "Ведомостям" рассказали два собеседника, близких к Минобороны.

Планировалось, что атомный подводный крейсер К-44 "Рязань" осуществит два пуска межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Р-29Р по полигону Чижа. Первый пуск ракеты осуществили 17 октября. Вторая же Р-29Р не вышла из шахтной пусковой установки.

По информации источника, причиной мог быть отказ некоторых систем подлодки, которые отвечают за команду о пуске.

Специальной комиссии из представителей командования Тихоокеанского флота, Главного штаба ВМФ и оборонной промышленности предстоит установить точные причины нештатной ситуации.

Атомный подводный крейсер К-44 "Рязань" — последняя оставшаяся в строю лодка проекта 667БДР "Кальмар". Он вооружен жидкостными двухступенчатыми ракетами Р-29Р, которые могут забросить три боевых блока по 200 килотонн на дальность 6,5 тысячи километров.