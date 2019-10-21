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РИА Новости

Жириновский заявил о "заниженной" роли мужчин в обществе

10:42 21.10.2019 (обновлено: 10:43 21.10.2019)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкРуководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский
© РИА Новости / Максим Блинов
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Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский. Архивное фото
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает одной из причин домашнего насилия в российских семьях "заниженную" роль мужчин в обществе.
В понедельник в Госдуме проходят слушания по предупреждению домашнего насилия, по их итогам планируется внести законопроект об основах системы профилактики домашнего насилия в Российской Федерации.
"Никогда не говорят о главной причине, приведут статистику - сколько случаев насилия, сколько осуждены, погибли, это печально все. А откуда идет все это? Мы не обсуждаем. Например, заниженная роль мужчины в российском обществе. Потому что он все время на войне, в тюрьме или в поисках работы, и в семье он не является главным действующим лицом. Понятие "глава семьи" исчезло, нету главы семьи", - сказал Жириновский в ходе слушаний.
При этом он выразил согласие с тем, что в семье должно быть равенство, но равенство, по его словам, "вызывает неудовольствие". "Если он (мужчина) на работе никто, дома никто, потом это проявляется в издевательствах над самыми близкими: женой или детьми", - сказал лидер ЛДПР.
Домашнее насилие. Архивное фото
2 ноября 2018, 16:58РИА Новости
Юрист рассказала об эффективном способе борьбы с домашним насилием
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ЛДПРГосдума РФВладимир ЖириновскийМоскваРоссияОбщество
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