Жириновский заявил о "заниженной" роли мужчин в обществе

"Никогда не говорят о главной причине, приведут статистику - сколько случаев насилия, сколько осуждены, погибли, это печально все. А откуда идет все это? Мы не обсуждаем. Например, заниженная роль мужчины в российском обществе. Потому что он все время на войне, в тюрьме или в поисках работы, и в семье он не является главным действующим лицом. Понятие "глава семьи" исчезло, нету главы семьи", - сказал Жириновский в ходе слушаний.