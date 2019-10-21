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РИА Новости

Президент Казахстана поручил доработать алфавит для перехода на латиницу

10:41 21.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на церемонии приветствия глав делегаций государств - участников Высшего Евразийского экономического совета во Дворце независимости в Нур-Султане. 29 мая 2019
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на церемонии приветствия глав делегаций государств - участников Высшего Евразийского экономического совета во Дворце независимости в Нур-Султане. 29 мая 2019
© РИА Новости / Алексей Никольский
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НУР-СУЛТАН, 21 окт - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что утвержденный алфавит для перехода на латиницу имеет недостатки и его нужно усовершенствовать.
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В октябре 2017 года занимавший тогда должность президента страны Нурсултан Назарбаев подписал указ о поэтапном переводе алфавита казахского языка на латинскую графику до 2025 года. Тогда же был утвержден алфавит казахского языка на латинской графике из 32 букв. Позже глава государства утвердил скорректированный алфавит, в котором отказались от апострофов и ввели другие надбуквенные символы. Назарбаев подчеркивал, что переход казахского языка на латиницу "ни в коем случае не затрагивает права русскоязычных (граждан — ред.), русского языка и других языков".
"Историческое решение о переходе на латинскую графику было принято около двух лет назад. Однако в алфавите все же имеются недостатки. Языковедам необходимо усовершенствовать алфавит. Дал соответствующее поручение министру культуры и спорта", - написал Токаев на своей странице в Twitter.
Он отметил, что "впереди большая работа".
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Нур-СултанКасым-Жомарт ТокаевКазахстанВ мире
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