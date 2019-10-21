Президент Казахстана поручил доработать алфавит для перехода на латиницу

В октябре 2017 года занимавший тогда должность президента страны Нурсултан Назарбаев подписал указ о поэтапном переводе алфавита казахского языка на латинскую графику до 2025 года. Тогда же был утвержден алфавит казахского языка на латинской графике из 32 букв. Позже глава государства утвердил скорректированный алфавит, в котором отказались от апострофов и ввели другие надбуквенные символы. Назарбаев подчеркивал, что переход казахского языка на латиницу "ни в коем случае не затрагивает права русскоязычных (граждан — ред.), русского языка и других языков".