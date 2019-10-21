Президент Казахстана поручил доработать алфавит для перехода на латиницу

НУР-СУЛТАН, 21 окт - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что утвержденный алфавит для перехода на латиницу имеет недостатки и его нужно усовершенствовать.
14 ноября 2018, 14:26РИА НовостиВ Казахстане впервые написали диктант на латинице
В октябре 2017 года занимавший тогда должность президента страны Нурсултан Назарбаев подписал указ о поэтапном переводе алфавита казахского языка на латинскую графику до 2025 года. Тогда же был утвержден алфавит казахского языка на латинской графике из 32 букв. Позже глава государства утвердил скорректированный алфавит, в котором отказались от апострофов и ввели другие надбуквенные символы. Назарбаев подчеркивал, что переход казахского языка на латиницу "ни в коем случае не затрагивает права русскоязычных (граждан — ред.), русского языка и других языков".
"Историческое решение о переходе на латинскую графику было принято около двух лет назад. Однако в алфавите все же имеются недостатки. Языковедам необходимо усовершенствовать алфавит. Дал соответствующее поручение министру культуры и спорта", - написал Токаев на своей странице в Twitter.
Он отметил, что "впереди большая работа".