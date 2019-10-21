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РИА Новости

В Якутске СК начал проверку после обнаружения маленького ребенка в подъезде

10:27 21.10.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного Комитета РФ. Архивное фото
Автомобиль Следственного Комитета РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
ЯКУТСК, 21 окт - РИА Новости. Следователи начали проверку после обнаружения в подъезде жилого дома в Якутске полуторагодовалого ребенка, сообщает старший помощник руководителя СУСК РФ по республике Надежда Дворецкая.
Днем 18 октября в полицию позвонила жительница дома на улице Кочнева в Якутске. Она сообщила, что в подъезде дома находится маленький ребенок без сопровождения взрослых.
Прибывшие полицейские обнаружили рядом с ребенком пакеты с вещами и продуктами питания. Мальчик был одет по сезону.
"По данному факту следственным отделом по городу Якутску СУСК России по Якутии проводится процессуальная проверка", - отмечает Дворецкая.
Малыша доставили в городской специализированный дом ребенка. Его осмотрели медработники, которые сообщили, что мальчик здоров.
На сообщения о ребенке откликнулась его бабушка, которая проживает за пределами республики.
"Следователи и сотрудники полиции продолжают поисковые мероприятия, направленные на установление местонахождения матери ребенка", - сказали в СУСК.
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Следственный комитет РФРоссияЯкутияЯкутскПроисшествия
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