В Якутске СК начал проверку после обнаружения маленького ребенка в подъезде

ЯКУТСК, 21 окт - РИА Новости. Следователи начали проверку после обнаружения в подъезде жилого дома в Якутске полуторагодовалого ребенка, сообщает старший помощник руководителя СУСК РФ по республике Надежда Дворецкая.

Днем 18 октября в полицию позвонила жительница дома на улице Кочнева в Якутске. Она сообщила, что в подъезде дома находится маленький ребенок без сопровождения взрослых.

Прибывшие полицейские обнаружили рядом с ребенком пакеты с вещами и продуктами питания. Мальчик был одет по сезону.

"По данному факту следственным отделом по городу Якутску СУСК России по Якутии проводится процессуальная проверка", - отмечает Дворецкая.

Малыша доставили в городской специализированный дом ребенка. Его осмотрели медработники, которые сообщили, что мальчик здоров.

На сообщения о ребенке откликнулась его бабушка, которая проживает за пределами республики.

"Следователи и сотрудники полиции продолжают поисковые мероприятия, направленные на установление местонахождения матери ребенка", - сказали в СУСК.