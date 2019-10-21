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РИА Новости

Союз журналистов Украины сообщил о 55 нападениях на сотрудников СМИ за год

10:08 21.10.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАвтомобиль украинской полиции в Киеве
Автомобиль украинской полиции в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Автомобиль украинской полиции в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко сообщил, что за девять месяцев этого года в стране зафиксировано 55 нападений на сотрудников СМИ.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нужно расследовать нападения на сотрудников СМИ, поэтому создается "отдельная команда по защите журналистов".
"В течение июля, августа и сентября на журналистов на Украине было совершено 19 атак, а за первое полугодие - 36. В третьем квартале 2019 года чаще всего силу к работникам СМИ применяли в Киеве - шесть случаев и в Одессе - четыре инцидента. Всего за девять месяцев зафиксировано 55 инцидентов физической агрессии в отношении украинских журналистов", - написал в понедельник Томиленко на своей странице в Facebook.
По его словам, чтобы "защитить права работников СМИ на профессию, а граждан - на правду, государство должно обеспечить оперативные расследования атак и надлежащее наказание нападающих". "Но пока, только регулярно получаем новости не о справедливости, а о нападениях", - добавил Томиленко.
Юлия Мендель
1 октября, 14:04Радио Sputnik
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Счет случаям притеснения журналистов на Украине идет на десятки. Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Следствие считает месть за профессиональную деятельность главной версией убийства журналиста. Журналиста итальянского государственного телевидения RAI Марка Иннаро не пустили на Украину для освещения выборов. Также к ним относятся и гонения на редактора интернет-портала "Страна.ua" Игоря Гужву, которого задержали в Киеве 22 июня 2017 года по подозрению в вымогательстве, арест житомирского журналиста Василия Муравицкого, обвиняемого в госизмене за публикации в СМИ, а также арест руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, пробывшего под стражей более 400 дней, впоследствии освобожденного по решению украинского суда и прилетевшего в Россию, и обыски в офисе.
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